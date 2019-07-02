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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:10
Faceless написав: Аlександр написав: Tegularius написав:
Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.
Партия Обработки Масс Особыми Идеями
а как они собрались Бережную с того света поднимать? есть технологии?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:12
Surfer написав:
Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.
А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.
Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
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zРадио
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26
zРадио написав:
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Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"
Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:10
sequence написав: zРадио написав:
..
Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"
думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"
Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.
Как будут выглядеть эти "слияния"? Ведь списки партий уже поданы. Голос точно не возьмет к себе ЕС, поскольку это им сделает только хуже.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:12
Frant написав: 19yuriy91 написав:
даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.
связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.
как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.
Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???
А кто ж еще? Это его генпрокуроры посливали дела против них, в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом, чего бы им и не вылезти? А то, что у судов нет претензий к ним - полностью вина Порошенка, что он решил заработать на откупных от представителей старой системы, а не посадить их.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:14
Alex2006 написав:
..
Как будут выглядеть эти "слияния"? ..
признаться, не знаю. Списки нельзя менять за неделю?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17
Alex2006 написав:
..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?
Презумпция невиновности, не наш вариант?
И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:28
sequence написав: Alex2006 написав:
..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?
Презумпция невиновности, не наш вариант?
И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?
Кто виновен, а кто нет - то другой разговор. Сейчас франт возмущается что кто-то там повылазил. А чего не должен был, если они чисты перед законом? Вполне имеют на это право. А чисты перед законом они из-за дел, которые посливал генрпокурор Порошенка. Как и судовая "реформа" Порошенка. Поэтому это полностью вина Порошенка, что кто-то там повылазил.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:38
Alex2006 написав:
.. которые посливал генрпокурор Порошенка. ...
так может, не посливал, а нечего предъявить по сути?
Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути?
Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло?
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