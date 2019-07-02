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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:10

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Партия Обработки Масс Особыми Идеями

а как они собрались Бережную с того света поднимать? есть технологии?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:12

  Surfer написав:
Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.

А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.


Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26

  zРадио написав:..
Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" :mrgreen:

думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"
Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:10

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" :mrgreen:

думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"
Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.

Как будут выглядеть эти "слияния"? Ведь списки партий уже поданы. Голос точно не возьмет к себе ЕС, поскольку это им сделает только хуже.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:12

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.
связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.

как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.

Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли??? :mrgreen:

А кто ж еще? Это его генпрокуроры посливали дела против них, в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом, чего бы им и не вылезти? А то, что у судов нет претензий к ним - полностью вина Порошенка, что он решил заработать на откупных от представителей старой системы, а не посадить их.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:14

  Alex2006 написав:..
Как будут выглядеть эти "слияния"? ..
признаться, не знаю. Списки нельзя менять за неделю?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17

  Alex2006 написав:..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?
Презумпция невиновности, не наш вариант?
И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:28

  sequence написав:
  Alex2006 написав:..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом..
т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?
Презумпция невиновности, не наш вариант?
И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?

Кто виновен, а кто нет - то другой разговор. Сейчас франт возмущается что кто-то там повылазил. А чего не должен был, если они чисты перед законом? Вполне имеют на это право. А чисты перед законом они из-за дел, которые посливал генрпокурор Порошенка. Как и судовая "реформа" Порошенка. Поэтому это полностью вина Порошенка, что кто-то там повылазил.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:38

  Alex2006 написав:.. которые посливал генрпокурор Порошенка. ...
так может, не посливал, а нечего предъявить по сути?
Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути?
Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло?
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