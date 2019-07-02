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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3422342334243425 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 167 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 167 Додано: Сер 03 лип, 2019 11:10 Faceless написав: Аlександр написав: Tegularius написав: Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком. Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев. В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Партия Обработки Масс Особыми Идеями Партия Обработки Масс Особыми Идеями

а как они собрались Бережную с того света поднимать? есть технологии? а как они собрались Бережную с того света поднимать? есть технологии? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14062 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4023 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 11:12 Surfer написав:

Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.



А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться. Коалиция СН с ЕС после всех подложенных порохом свиней ? Не верю (с) ! Как и в коалицию с оппой - не будет ЗЕ так свой рейтинг марать и рушить с самого начала что с одними что с другими.А вот коалиция СН+Батькивщина+Голос - вполне ! Плюс сюда вполне могут добавиться те кто на подходе к проходному барьеру. А вот с прокаженными ЕС , оппой они так же побрезгуют обьединяться.



Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" zРадио

Повідомлень: 2775 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26 zРадио написав: ..

Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" ..Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"

думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"

Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов. думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов. sequence Повідомлень: 2487 З нами з: 29.12.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:10 sequence написав: zРадио написав: ..

Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу" ..Надеюсь, что на коалицию хватит без порошенковской марионетки. Чтобы она была "не по пгиколу"

думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"

Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов. думаю, за неделю перед выборами пойдут массовые слияния заведомо непроходных к "рейтинговым". Типа "Смешко+Голос", Оппблок с Шарием или снова с Бойком, Тимошенко с х/з, Голос с ЕС(если у ЕС рейтинг сползет в гомно). Это все большие деньги, их нужно куда то пристроить. Как говорил мой одноклассник, когда его спросили, от кого пойдешь в депутаты - "от кого позовут!"Слуга Народа явно особняком; по мажоритарке основные риски - как чертики из табакерки могут повылазить "хорошо забытые старые". Раскладов много, думаю, нас ожидает несколько сюрпризов.

Как будут выглядеть эти "слияния"? Ведь списки партий уже поданы. Голос точно не возьмет к себе ЕС, поскольку это им сделает только хуже. Как будут выглядеть эти "слияния"? Ведь списки партий уже поданы. Голос точно не возьмет к себе ЕС, поскольку это им сделает только хуже. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3933 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:12 Frant написав: 19yuriy91 написав: даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.

связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.



как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили. даже если брать косяки зе, то и это результат пороховского правления.связи не видно тока тем, кто видеть не хочет НИЧЕГО.как и в том, шо ж.опоблоки всякие повылазили.

Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???

Порошенко винний в тому, що опоблоки і ватани вилізли???

А кто ж еще? Это его генпрокуроры посливали дела против них, в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом, чего бы им и не вылезти? А то, что у судов нет претензий к ним - полностью вина Порошенка, что он решил заработать на откупных от представителей старой системы, а не посадить их. А кто ж еще? Это его генпрокуроры посливали дела против них, в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом, чего бы им и не вылезти? А то, что у судов нет претензий к ним - полностью вина Порошенка, что он решил заработать на откупных от представителей старой системы, а не посадить их. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3933 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:14 Alex2006 написав: ..

Как будут выглядеть эти "слияния"? .. ..Как будут выглядеть эти "слияния"? .. признаться, не знаю. Списки нельзя менять за неделю? признаться, не знаю. Списки нельзя менять за неделю? sequence Повідомлень: 2487 З нами з: 29.12.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17 Alex2006 написав: ..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом.. ..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом.. т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?

Презумпция невиновности, не наш вариант?

И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"? т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?Презумпция невиновности, не наш вариант?И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"? sequence Повідомлень: 2487 З нами з: 29.12.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:28 sequence написав: Alex2006 написав: ..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом.. ..в результате чего и ЕС снял с них все санкции и тут никто не сел. Люди сейчас чисты перед законом.. т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?

Презумпция невиновности, не наш вариант?

И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"? т.е. вариант "не виновен" не рассматривается в принципе?Презумпция невиновности, не наш вариант?И так же само можно валить "Народный фронт+БПП+самопомощь", исходя исключительно из принципа "вор должен сидеть в тюрьме"?

Кто виновен, а кто нет - то другой разговор. Сейчас франт возмущается что кто-то там повылазил. А чего не должен был, если они чисты перед законом? Вполне имеют на это право. А чисты перед законом они из-за дел, которые посливал генрпокурор Порошенка. Как и судовая "реформа" Порошенка. Поэтому это полностью вина Порошенка, что кто-то там повылазил. Кто виновен, а кто нет - то другой разговор. Сейчас франт возмущается что кто-то там повылазил. А чего не должен был, если они чисты перед законом? Вполне имеют на это право. А чисты перед законом они из-за дел, которые посливал генрпокурор Порошенка. Как и судовая "реформа" Порошенка. Поэтому это полностью вина Порошенка, что кто-то там повылазил. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3933 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 12:38 Alex2006 написав: .. которые посливал генрпокурор Порошенка. ... .. которые посливал генрпокурор Порошенка. ... так может, не посливал, а нечего предъявить по сути?

Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути?

Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло? так может, не посливал, а нечего предъявить по сути?Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути?Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло? sequence Повідомлень: 2487 З нами з: 29.12.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3422342334243425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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