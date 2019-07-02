Додано: Сер 03 лип, 2019 12:58

Yuri_T написав: ..

что касается Косюка.... ..что касается Косюка....

Проблема не в Косюке, а в механизме перераспределения бабла. На дотации выделили деньги на всю отрасль. Получили, по факту двое - вышеуказанный тип и еще один. Благодаря, ..лять, "лобби", точнее, проплатили голосующим депутатам. При том что нуждающихся - море, средних и малых фермерских хозяйств, бабло перепадает тем, у кого его и так куры не клюют. Как вам такое, Илон Маск?А что там такое Портнов учудил, за что его до сих пор не посадили? Я у адвоката своего спрашивал и юристов старших, они без понятия