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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3424342534263427>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:48

  sequence написав:так может, не посливал, а нечего предъявить по сути?
Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути?
Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло?

ворам в законе тоже часто нечего предъявить, но они от этого не перестают быть ворами и преступниками.
весь юридический мир Киева знает, кто это такой и чем он занимался со своей бандой всё время после ухода из комиссии.

что касается Косюка. он строит, инвестирует, развивает производство, сырьевую зону, продаёт украинскую продукцию на внешние рынки.
или поддерживать нужно таких инвесторов, как бойко - любителя вышек?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:58

Re: Політичні дискусії

  Yuri_T написав:..
что касается Косюка....

Проблема не в Косюке, а в механизме перераспределения бабла. На дотации выделили деньги на всю отрасль. Получили, по факту двое - вышеуказанный тип и еще один. Благодаря, ..лять, "лобби", точнее, проплатили голосующим депутатам. При том что нуждающихся - море, средних и малых фермерских хозяйств, бабло перепадает тем, у кого его и так куры не клюют. Как вам такое, Илон Маск?
А что там такое Портнов учудил, за что его до сих пор не посадили? Я у адвоката своего спрашивал и юристов старших, они без понятия
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:06

  sequence написав:...А что там такое Портнов учудил, за что его до сих пор не посадили? Я у адвоката своего спрашивал и юристов старших, они без понятия

а у нас всех преступников сажают?
вас почитать, так здесь прям торжество верховенства права и лишь приговорами меряем личности приятных вам людей.
только что делать с не приятными, не подскажете?
много местных писателей вдоль и поперёк по не приятным топтались, только что-то не видел я от вас возражений, мол, почему до сих пор не посадили...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:09

  Ой+ написав:
В ідеалі і в реалі вищеперераховані рано чи пізніше приєднаються до неї.


Некоторые, возможно, даже позже тебя :mrgreen: Странный комментарий - когда-нибудь там окажутся все, а не только вышеперечисленные...

Или это был скрытый призыв к убийству инакомыслящих?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:15

  Yuri_T написав:..
а у нас всех преступников сажают?
вас почитать, так здесь прям торжество верховенства права и лишь приговорами меряем личности приятных вам людей.
только что делать с не приятными, не подскажете?
много местных писателей вдоль и поперёк по не приятным топтались, только что-то не видел я от вас возражений, мол, почему до сих пор не посадили...

почему "здесь"? во всех европейских судах тоже не нашли состава и чо?
почему я против "посадки" неприятных, почему от меня не было возражений? Украл - будь добр, присядь, подумай. И никак иначе. Мне поxер кто - Портнов, Портников, Коломойский, Бойко, ПАП или другой, кто заслуживает.
Докажите и привлекайте к ответственности, согласно букве закона.
А вот вам, смотрю, как раз не все равно - этих можно, бо они плохие ("уж я то знаю!") а эти хорошие, поэтому низзя ("они же армиюмовутомос получили, Бог простил")
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:42

Богомолец предложила запретить мат, которым солов'їну замусорили якобы российские оккупанты.

Тому, что эта интеллектуалка не читала письмо казаков турецкому султану, я не удивляюсь. Но, признаться, удивлен бездействию ура-патриотов - как же теперь "путін - ##йло"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://www.facebook.com/olgabogomolets ... 5530807862

PS: ждем ответ Леся Подерв'янського 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:51

  zРадио написав:..теперь "путін - ##йло"? :..

проще "легализировать" мат, демократия же, либерализЪм.
Судя по культуре этой публики, Богомолец - редкое исключение, "свои" ее не поймут.
Снова у них русские во всем виноваты
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:09

Re: Політичні дискусії

Два чела с яйками в правительстве остались: Климкин и Омельян.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/klim ... PEWwrWB_HM
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:10

  zРадио написав:Богомолец предложила запретить мат, которым солов'їну замусорили якобы российские оккупанты.

Тому, что эта интеллектуалка не читала письмо казаков турецкому султану, я не удивляюсь. Но, признаться, удивлен бездействию ура-патриотов - как же теперь "путін - ##йло"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://www.facebook.com/olgabogomolets ... 5530807862

PS: ждем ответ Леся Подерв'янського 8)

Это она себя защищает. С некоторых пор ее все чаще называют ТП. Обидно ей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:14

  airmax78 написав:..ее все чаще называют ТП. Обидно ей.
айайай! Как же так можно на главного медика великого майдана, да шож вы творите, ызвергы?!
sequence
 
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