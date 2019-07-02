Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав:так может, не посливал, а нечего предъявить по сути? Тут многие рассказывают, какой плохой Портнов, а по сути? Когда депутаты Рады голосуют за дотации Косюку, это преступление с умыслом или нет? Как вернуть бабло?
ворам в законе тоже часто нечего предъявить, но они от этого не перестают быть ворами и преступниками. весь юридический мир Киева знает, кто это такой и чем он занимался со своей бандой всё время после ухода из комиссии.
что касается Косюка. он строит, инвестирует, развивает производство, сырьевую зону, продаёт украинскую продукцию на внешние рынки. или поддерживать нужно таких инвесторов, как бойко - любителя вышек?
Проблема не в Косюке, а в механизме перераспределения бабла. На дотации выделили деньги на всю отрасль. Получили, по факту двое - вышеуказанный тип и еще один. Благодаря, ..лять, "лобби", точнее, проплатили голосующим депутатам. При том что нуждающихся - море, средних и малых фермерских хозяйств, бабло перепадает тем, у кого его и так куры не клюют. Как вам такое, Илон Маск? А что там такое Портнов учудил, за что его до сих пор не посадили? Я у адвоката своего спрашивал и юристов старших, они без понятия
sequence написав:...А что там такое Портнов учудил, за что его до сих пор не посадили? Я у адвоката своего спрашивал и юристов старших, они без понятия
а у нас всех преступников сажают? вас почитать, так здесь прям торжество верховенства права и лишь приговорами меряем личности приятных вам людей. только что делать с не приятными, не подскажете? много местных писателей вдоль и поперёк по не приятным топтались, только что-то не видел я от вас возражений, мол, почему до сих пор не посадили...
Yuri_T написав:.. а у нас всех преступников сажают? вас почитать, так здесь прям торжество верховенства права и лишь приговорами меряем личности приятных вам людей. только что делать с не приятными, не подскажете? много местных писателей вдоль и поперёк по не приятным топтались, только что-то не видел я от вас возражений, мол, почему до сих пор не посадили...
почему "здесь"? во всех европейских судах тоже не нашли состава и чо? почему я против "посадки" неприятных, почему от меня не было возражений? Украл - будь добр, присядь, подумай. И никак иначе. Мне поxер кто - Портнов, Портников, Коломойский, Бойко, ПАП или другой, кто заслуживает. Докажите и привлекайте к ответственности, согласно букве закона. А вот вам, смотрю, как раз не все равно - этих можно, бо они плохие ("уж я то знаю!") а эти хорошие, поэтому низзя ("они же армиюмовутомос получили, Бог простил")