Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Замість Свинарчуків - прийшли Зеленарчуки! Отримайте і розпишіться, панове зефіли!
"За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". Під №40 від партії "Слуга народу" в Раду йде Вадим Струневич, ще одна "людина" забудовника Андрія Вавриша, який є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент"" Вавриш відомий тим, що за часів Януковича та до 2015-го року був заступником головного архітектора Києва. Цей столичний департамент тоді погодив низку найбільш скандальних забудов, що згодом викликало масові протести киян: наприклад, Сонячна Рів’єра на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будинки афериста Войцеховського.
Після звільнення з КМДА Вавриш і сам став забудовником.
Раніше вже було відомо, що "люди Вавриша" йдуть по столичних округах від "Слуги народу" – це Ганна Бондар (округ № 220), яка працювала у департаменті Вавриша в часи його роботи в КМДА, та Дмитро Гурін (округ № 218), з яким Вавриш розробляв концепцію ЖК "Рибальський"
airmax78 написав:Frant Ну, по карйней мере, за Рыбальский и прочие стройки Саги можно быть чуть более спокойным.
Рыбальский - это КГС вроде. Не?
А Вавриш - это денежный мешок. СН, как и другие партии, часть списка продает. Кто считал, что этого не будет с СН - лопухи. Кто считает, что этого не делают все остальные, в том ПАПа - еще бОльшие лопухи
airmax78 написав:Frant Ну, по карйней мере, за Рыбальский и прочие стройки Саги можно быть чуть более спокойным.
Рыбальский - это КГС вроде. Не?
А Вавриш - это денежный мешок. СН, как и другие партии, часть списка продает. Кто считал, что этого не будет с СН - лопухи. Кто считает, что этого не делают все остальные, в том ПАПа - еще бОльшие лопухи
Ватан зрозумів, що "Слуби нароту" його трохи наїпали?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців