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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3425342634273428>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:17

  zРадио написав:Или это был скрытый призыв к убийству инакомыслящих?
Cам придумав? Чи колеги з Ольгіно -допомогли?
_____________________

Про ОРДЛовських ватніків - новини.
Вони ненавидять Україну і Америку, а своїх дітей відправляють жити в Європу і США.

"Пламенный фанат "русского мира", который в 2014 помогал боевикам "ЛНР", отправил свою дочь жить в США. ФОТО"

https://uainfo.org/blognews/1562154041- ... -2014.html

https://uainfo.org/blognews/1562154041- ... -2014.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:19

  airmax78 написав:Два чела с яйками в правительстве остались: Климкин и Омельян.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/klim ... PEWwrWB_HM

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stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:20

Зебіли-охлократи

Замість Свинарчуків - прийшли Зеленарчуки!
Отримайте і розпишіться, панове зефіли!

"За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми".
Під №40 від партії "Слуга народу" в Раду йде Вадим Струневич, ще одна "людина" забудовника Андрія Вавриша, який є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент""
Вавриш відомий тим, що за часів Януковича та до 2015-го року був заступником головного архітектора Києва. Цей столичний департамент тоді погодив низку найбільш скандальних забудов, що згодом викликало масові протести киян: наприклад, Сонячна Рів’єра на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будинки афериста Войцеховського.

Після звільнення з КМДА Вавриш і сам став забудовником.

Раніше вже було відомо, що "люди Вавриша" йдуть по столичних округах від "Слуги народу" – це Ганна Бондар (округ № 220), яка працювала у департаменті Вавриша в часи його роботи в КМДА, та Дмитро Гурін (округ № 218), з яким Вавриш розробляв концепцію ЖК "Рибальський"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135427


https://censor.net.ua/ua/news/3135427/z ... shemy_foto

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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:26

  Frant написав:..
Під №40 від партії "Слуга народу" в Раду йде Вадим Струневич, ..є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент""
...

Это же просто праздник какой-то для инвесторов Укрбуда! Значит будут строить и буитдорожать!
Нехорошо, канэшно, от Педалика тикать, то тут ниче личного, просто бизнес.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:28

Frant Ну, по карйней мере, за Рыбальский и прочие стройки Саги можно быть чуть более спокойным.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:33

  airmax78 написав:Frant Ну, по карйней мере, за Рыбальский и прочие стройки Саги можно быть чуть более спокойным.


Рыбальский - это КГС вроде. Не?

А Вавриш - это денежный мешок. СН, как и другие партии, часть списка продает. Кто считал, что этого не будет с СН - лопухи. Кто считает, что этого не делают все остальные, в том ПАПа - еще бОльшие лопухи
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:38

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Frant Ну, по карйней мере, за Рыбальский и прочие стройки Саги можно быть чуть более спокойным.


Рыбальский - это КГС вроде. Не?

А Вавриш - это денежный мешок. СН, как и другие партии, часть списка продает. Кто считал, что этого не будет с СН - лопухи. Кто считает, что этого не делают все остальные, в том ПАПа - еще бОльшие лопухи


Ватан зрозумів, що "Слуби нароту" його трохи наїпали? :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:42

  Frant написав:
Ватан зрозумів, що "Слуби нароту" його трохи наїпали? :mrgreen:


Ну ты и лжец! Причем сам знает, что врет, и тем не менее врет! Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Моя позиция всегда была и остается в том, что все варианты либо плохие, либо очень плохие.

Это только у порохоботов мир черно-белый - кто не с нами, тот против нас, и если не Порошенко, то кот!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:48

  zРадио написав:
  Frant написав:
Ватан зрозумів, що "Слуби нароту" його трохи наїпали? :mrgreen:


Ну ты и лжец! Причем сам знает, что врет, и тем не менее врет! Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Моя позиция всегда была и остается в том, что все варианты либо плохие, либо очень плохие.

Это только у порохоботов мир черно-белый - кто не с нами, тот против нас, и если не Порошенко, то кот!


А чому ватан не їде на Росію, освоювати Усурійський край?

раз в Україні йому так погано. Працювати, він, правда, не хоче і не вміє.
До речі, на Росії відкрились нові вакансії моряків-підводників.

"У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії"
https://censor.net.ua/ua/news/3135325/u ... v_pershogo

І зРадіо з радістю візьмуть на підводний протикопитний флот Расейської педерації. :mrgreen:

Мда, таки "Слуги нароту" наїпали ватана. :twisted: :mrgreen:
А чим Зеленський з Зеленарчуками йому не догодили?

Надто повільно здають Україну Путіну? :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:01

  Frant написав:
А чому ватан не їде на Росію, освоювати Усурійський край?


Провокатор, довольных в Украине 16% - тех, кто сознательно захотел продолжения курса.

Все остальные, в числе которых и я, недовольны в той, или иной степени.

Им (нам) всем предлагает уехать представитель 16%-ого меньшинства? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Сиди тише воды ниже травы, пока тебя же не выгнали из Украины за разжигание вражды!

С учетом твоих былых заслуг по лизанию путину, возможно, что Ростов тебя приютит :mrgreen:

  Frant написав:До речі, на Росії відкрились нові вакансії моряків-підводників.

"У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії"
https://censor.net.ua/ua/news/3135325/u ... v_pershogo


Будь уверен, на твоих костях кто-нибудь тоже спляшет!
zРадио
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