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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02
zРадио написав:
Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну
".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:05
zРадио написав:
Будь уверен, на твоих костях кто-нибудь тоже спляшет!
Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20
Frant написав:
Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.
На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.
Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:30
zРадио написав:
Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.
На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.
Страждалець, Тихоокеанський флот РФ чекає на тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:39
airmax78 написав:
Два чела с яйками в правительстве остались: Климкин и Омельян.
Запускайте хештег #омелянмойгерой
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:40
Frant написав: zРадио написав:
Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну
".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:24 февраля 2019-го
Політичні дискусії
zРадио написав:
Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:45
zРадио написав: Frant написав: zРадио написав:
Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну
".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:24 февраля 2019-го
Політичні дискусії
zРадио написав:
Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
Тобто зРадіо - то такий "патріот України"?
Який за Україну не воював, добровільно грошей на підтримку української армії та добробатів - не здавав, Порошенка, націоналістів і українську мову - ненавидить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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