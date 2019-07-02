Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20

Frant написав:

Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.

І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день. Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.

Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет