Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02
Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:05
Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20
Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.
На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.
Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:30
Страждалець, Тихоокеанський флот РФ чекає на тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:39
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:40
На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:
24 февраля 2019-го
Політичні дискусії
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