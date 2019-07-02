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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3425342634273428

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02

  zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:05

  zРадио написав:
  Frant написав:До речі, на Росії відкрились нові вакансії моряків-підводників.

"У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії"
https://censor.net.ua/ua/news/3135325/u ... v_pershogo

Будь уверен, на твоих костях кто-нибудь тоже спляшет!


Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20

  Frant написав:
Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.


Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.

На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.

Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:30

  zРадио написав:Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.

На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.

Страждалець, Тихоокеанський флот РФ чекає на тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:39

  airmax78 написав:Два чела с яйками в правительстве остались: Климкин и Омельян.

Запускайте хештег #омелянмойгерой
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:40

  Frant написав:
  zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?


На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:

24 февраля 2019-го
  zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!

Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!


Політичні дискусії
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