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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3426342734283429>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02

  zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:05

  zРадио написав:
  Frant написав:До речі, на Росії відкрились нові вакансії моряків-підводників.

"У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії"
https://censor.net.ua/ua/news/3135325/u ... v_pershogo

Будь уверен, на твоих костях кто-нибудь тоже спляшет!


Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:20

  Frant написав:
Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків.
І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.


Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.

На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.

Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:30

  zРадио написав:Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.

На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.

Страждалець, Тихоокеанський флот РФ чекає на тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:39

  airmax78 написав:Два чела с яйками в правительстве остались: Климкин и Омельян.

Запускайте хештег #омелянмойгерой
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:40

  Frant написав:
  zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?


На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:

24 февраля 2019-го
  zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!

Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!


Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:45

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.

Невже???
Хоч одне наведи?
В якому ватан вказав би, наприклад:
"Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну".
Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?


На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:

24 февраля 2019-го
  zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!

Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!


Політичні дискусії


Тобто зРадіо - то такий "патріот України"?
Який за Україну не воював, добровільно грошей на підтримку української армії та добробатів - не здавав, Порошенка, націоналістів і українську мову - ненавидить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:57

  zРадио написав:
  Frant написав:До речі, на Росії відкрились нові вакансії моряків-підводників.

"У результаті пожежі на секретному підводному човні флоту РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії"
https://censor.net.ua/ua/news/3135325/u ... v_pershogo


Будь уверен, на твоих костях кто-нибудь тоже спляшет!

Вата. Не палися. Те що вони не прийшли, не означає, що не прийдуть. Туди їм і дорога. Менше ватних вояків - легше дихати в Україні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:01

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Разобрался с регистрацией Шария.

Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко.
Один к одному.

ФБ Сергей Щербина
Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине.
Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.

В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.


Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится. :mrgreen:

Итак, решение по майору:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/104644-major-melnichenko-vyigral-sud-protiv-ukrainy-obnovleno
Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.


Но с тех пор закон-то поменялся. Причем неоднократно. И текущая версия такое требование имеет:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114061.html
Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.


До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.


Суть решения я тебе выделю еще раз, болдом:

Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.

Так видно?

  freeze написав:Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.


Сам придумал? :mrgreen: Ну посоветуй гидранту задним числом закон поменять, а то ж опять позор выходит.

Хотя какой позор, позор был первые 5 раз, а сейчас уже привычное дело для зекоманды.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:02

  ЛАД написав:
  Frant написав:Сьогодні московські троллі поводяться якось пасивно. Не мають натхнення.
Вірогідно, святкують день Лошарика.
Невдача спіткала лаптеногих...

https://el-murid.livejournal.com/4177697.html

Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну?

Простите, ещё один му_дак.
Вам нравятся танцы на костях? Радуетесь, что люди сгорели?
1-е мая в Одессе тоже прыгаете от радости?

То, что можно сочувствовать не Путину, а погибшим и их семьям, до Вас не доходит?


Да, давайте еще посочуствуем "грузу 200", вывезенному с Донбасса в рефрижераторах.

Они всего-навсего ехали "мочить хохлов", их надо простить и посочувствовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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