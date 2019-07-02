Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже??? Хоч одне наведи? В якому ватан вказав би, наприклад: "Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну". Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: Я знав, що ватному уроту шкода московитських моряків. І не шкода українських військовослужбовців, які гинуть і калічаться кожен день чи через день.
Ну что ты мелешь, урот! Украинских военных мне жаль - и пострадавших, и погибших. Российских, пришедших на территорию Украины - не жаль! Судьба остальных российских мне в принципе неинтересна - если бы ты не написал про этот Лошарик, я бы и не знал.
На самом деле я вообще подумал, что это была новость про регистрацию Шария, которого ты назвал лошариком.
Что же касается танцев на костях - для меня это в принципе недопустимо. Но ты волен это делать. Я ж говорю - просто в таком случае найдутся и те, кто на твоей могиле спляшет
zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже??? Хоч одне наведи? В якому ватан вказав би, наприклад: "Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну". Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:
24 февраля 2019-го
zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
zРадио написав:Я за Зеленского не агитировал и не голосовал. Только на этой ветке можно найти много десятков подтверждений.
Невже??? Хоч одне наведи? В якому ватан вказав би, наприклад: "Я, зРадіО, прошу не голосувати за Зуленського, тому що він охлократ, популіст і планує віддати Україну Путіну". Можеш навести подібні приклади з свого репертуару?
На, выкуси! Про сдачу Украины Зеленским путину, действительно, не было, потому что это твои влажные мечты, но про его неопытность и популизм - было, и очень убедительно:
24 февраля 2019-го
zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
Тобто зРадіо - то такий "патріот України"? Який за Україну не воював, добровільно грошей на підтримку української армії та добробатів - не здавав, Порошенка, націоналістів і українську мову - ненавидить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Насколько я понял дело основано на прецеденте - решение ЕСПЧ по делу майора Мельниченко. Один к одному.
ФБ Сергей Щербина Так вот, в далеком 2002 году в Раду хотел сходить майор Мельниченко. К тому времени, по известным мотивам "кассетного скандала", он давно уже скрылся на территории США. ЦИК отказал в его регистрации кандидатом от Соцпартии по мотивам не проживания в Украине. Майор Мельниченко судился, и дошел до Европейского суда по правам человека. В 2004 ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение протокола к Конвенции по правам человека. Суд счел, что Мельниченко прописан в Украине, поселился в США как беженец, а ЦИК не учел сложную ситуацию, в которую он попал.
В общем, практика ЕСПЧ на стороне "беженцев", и, например, для украинского суда это убойный аргумент.
Нууу... сегодня зекоманда особенно в ударе. Опять в лужу сели, что ж такое творится.
Стаття 9. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Суть решения я тебе выделю еще раз, болдом:
Суд аргументировал свое решение тем, что в законодательстве Украины нет требования о постоянном проживании в Украине для кандидатов в депутаты Рады.
Так видно?
freeze написав:Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера.
Сам придумал? Ну посоветуй гидранту задним числом закон поменять, а то ж опять позор выходит.
Хотя какой позор, позор был первые 5 раз, а сейчас уже привычное дело для зекоманды.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.