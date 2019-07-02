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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3427342834293430>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:07

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:Сьогодні московські троллі поводяться якось пасивно. Не мають натхнення.
Вірогідно, святкують день Лошарика.
Невдача спіткала лаптеногих...

https://el-murid.livejournal.com/4177697.html

Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну?

Простите, ещё один му_дак.
Вам нравятся танцы на костях? Радуетесь, что люди сгорели?
1-е мая в Одессе тоже прыгаете от радости?

То, что можно сочувствовать не Путину, а погибшим и их семьям, до Вас не доходит?


Да, давайте еще посочуствуем "грузу 200", вывезенному с Донбасса в рефрижераторах.

Они всего-навсего ехали "мочить хохлов", их надо простить и посочувствовать.

Я спеціально завів розмову про руССкіх підводників, щоб перевірити реакцію зрадофілів і ватників.

В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу?
Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею?
Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?

Особисто мене цілком влаштувала ситуація, коли одеська вата влаштувала собі аутодафе. Швидко і майже безболісно.
Набагато гірше було би, як би вона стала воювати проти української армії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:12

  Frant написав:Тобто зРадіо - то такий "патріот України"?
Який за Україну не воював, добровільно грошей на підтримку української армії та добробатів - не здавав, Порошенка, націоналістів і українську мову - ненавидить.


Не воевал - абсолютная правда (как и ты, к слову). Добровольно деньги на украинскую армию ДАВАЛ - на реабилитацию пострадавших военных. Исправно плачу все налоги, в том числе военный сбор в суммах на 1 порядок выше средних.

Порошенко НЕ ненавижу, но и уважать не за что - проворовавшийся олигарх, так и не ставший лидером нации. Националистов НЕ ненавижу, но об ущербности их ксенофобских позиций открыто говорю! Украинский язык - люблю и читаю уж точно не меньше тебя! Более того, считаю, что государство недостаточно делает для его развития - а именно, не поддерживает материально авторов и книгоиздателей, не поддерживает независимые украинские медийные проекты, ворует деньги на украинское кино, которое затем с треском проваливается в прокате, ворует деньги на украинское телевидение, рейтинги которого не выше статистической погрешности. Государство только квотирует эфиры, что проводит к созданию низкокачественного украинского контента, отвращающего от себя, а не притягивающего к себе!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

По социологии уже понятно что ЕС не проходит в ВРУ.... Очень жаль :(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:57

https://news.liga.net/politics/news/storonniki-kakoy-partii---za-soyuz-s-rf-i-protiv-es-opros
39% избирателей Оппоплатформы выступают за присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном

Поколение мазохистов, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:58

Re: Політичні дискусії

На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:22

  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...

Брыкался там что-то бацька, брыкался, но экономическая зависимость от России приводит только к одному - к полному поглощению. Тем же путем Украина двигалась. Я бы на месте Казахстана напрягся.
P.S. По дисциплине и порядку, законопослушности граждан, мне всегда казалось, что Беларусь гораздо ближе к вступлению в ЕС чем любая другая бывшая союзная республика. А теперь они себе этот путь полностью закрывают.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:37

  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...


Подивимося. Я подібні розмови чую вже років 15, але Лука постійно викарабкується.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:49

  sequence написав:
  Frant написав:..
Під №40 від партії "Слуга народу" в Раду йде Вадим Струневич, ..є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент""
...

Это же просто праздник какой-то для инвесторов Укрбуда! Значит будут строить и буитдорожать!
Нехорошо, канэшно, от Педалика тикать, то тут ниче личного, просто бизнес.



Вы перепутали Укринвестбуд с Укрбудом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:50

  Sommer написав:
  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...


Подивимося. Я подібні розмови чую вже років 15, але Лука постійно викарабкується.


Видиратися, або видряпуватися, письмак :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:56

  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...


На их месте, должны были быть мы...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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