Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Клоун і зеКоманда - вже висловили співчуття Пукіну?
Простите, ещё один му_дак. Вам нравятся танцы на костях? Радуетесь, что люди сгорели? 1-е мая в Одессе тоже прыгаете от радости?
То, что можно сочувствовать не Путину, а погибшим и их семьям, до Вас не доходит?
Да, давайте еще посочуствуем "грузу 200", вывезенному с Донбасса в рефрижераторах.
Они всего-навсего ехали "мочить хохлов", их надо простить и посочувствовать.
Я спеціально завів розмову про руССкіх підводників, щоб перевірити реакцію зрадофілів і ватників.
В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу? Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею? Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?
Особисто мене цілком влаштувала ситуація, коли одеська вата влаштувала собі аутодафе. Швидко і майже безболісно. Набагато гірше було би, як би вона стала воювати проти української армії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Тобто зРадіо - то такий "патріот України"? Який за Україну не воював, добровільно грошей на підтримку української армії та добробатів - не здавав, Порошенка, націоналістів і українську мову - ненавидить.
Не воевал - абсолютная правда (как и ты, к слову). Добровольно деньги на украинскую армию ДАВАЛ - на реабилитацию пострадавших военных. Исправно плачу все налоги, в том числе военный сбор в суммах на 1 порядок выше средних.
Порошенко НЕ ненавижу, но и уважать не за что - проворовавшийся олигарх, так и не ставший лидером нации. Националистов НЕ ненавижу, но об ущербности их ксенофобских позиций открыто говорю! Украинский язык - люблю и читаю уж точно не меньше тебя! Более того, считаю, что государство недостаточно делает для его развития - а именно, не поддерживает материально авторов и книгоиздателей, не поддерживает независимые украинские медийные проекты, ворует деньги на украинское кино, которое затем с треском проваливается в прокате, ворует деньги на украинское телевидение, рейтинги которого не выше статистической погрешности. Государство только квотирует эфиры, что проводит к созданию низкокачественного украинского контента, отвращающего от себя, а не притягивающего к себе!
Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.
Білорусам всьо...
Брыкался там что-то бацька, брыкался, но экономическая зависимость от России приводит только к одному - к полному поглощению. Тем же путем Украина двигалась. Я бы на месте Казахстана напрягся. P.S. По дисциплине и порядку, законопослушности граждан, мне всегда казалось, что Беларусь гораздо ближе к вступлению в ЕС чем любая другая бывшая союзная республика. А теперь они себе этот путь полностью закрывают.