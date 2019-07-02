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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3427342834293430

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:33

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...


Подивимося. Я подібні розмови чую вже років 15, але Лука постійно викарабкується.


Видиратися, або видряпуватися, письмак :mrgreen:


Українська в тебе теж мгiмо фiнiшед.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
https://panorama.pub/20575-zelenskiy-vystupit.html
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