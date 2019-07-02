Українська в тебе теж мгiмо фiнiшед.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:33
Українська в тебе теж мгiмо фiнiшед.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:46
Re: Політичні дискусії
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
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