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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:33

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  Первый написав:На днях підписання союзної держави білорусія росія.

Білорусам всьо...


Подивимося. Я подібні розмови чую вже років 15, але Лука постійно викарабкується.


Видиратися, або видряпуватися, письмак :mrgreen:


Українська в тебе теж мгiмо фiнiшед.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
https://panorama.pub/20575-zelenskiy-vystupit.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:54

Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, 3 июля 2019
Выборы Верховной Рады 1 июля

Слуга народа - 39,3 %
Оппоплатформа - 13,5 %
Голос - 8,5 %
Батькивщина - 7,9 %
ЕС - 7,5 %
Смешко - 5,2 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:55

freeze капец кто за голос голосует...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:59

  vitaliian написав:freeze капец кто за голос голосует...


Бывшие разочаровавшиеся приверженцы Петра.

Голос + ЕС = результат ПОПа в первом туре с точностью до копейки.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:03

  freeze написав:
  vitaliian написав:freeze капец кто за голос голосует...


Бывшие разочаровавшиеся приверженцы Петра.

Голос + ЕС = результат ПОПа в первом туре с точностью до копейки.

Вакарчук уже был в раде их что в гугле забанили...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:09

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.

В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.

Партия Обработки Масс Особыми Идеями

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  Frant написав:Українські ватани хочуть жити, як на окупованому Донбасі?
Отримувати ЗП 7 000 рублів і ховатись по квартирам до настання комендантського часу? :mrgreen:
Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією. :mrgreen:
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Про Крым сказать нечего :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:29

  freeze написав:
До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло.
Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине.
Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.

Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.

В Украине НЕ прецендентное право.
Если решение было принято для одного, это автоматически не означает, что решение может/должно быть применино для другого.
Так что, ЛАД и про вас верно сказал - буквы выучили, а слова понять не смогли.
А ваши отсылки к ЕСПЧ и движение в Европу - это тупые шуточки замполита
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:29

Аlександр
Хватит пить стекломой. Порошенко давно не президент Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:33

  Tegularius написав:Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.

А кто же политически преследовал Шария ? а кто, а кто это сделал ?
Для тех, у кого с памятью плохо повторю - Шарий свинтил из Украины ещё при Януковиче то ли в 2011, то ли в 2012, попав в мутную криминальную историю.
Но, такой как ты, точно уверен, что Шарий бежал от политических преследований Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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