Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Самым лучшим вариантом, имхо, было бы прохождение Шария и коалиция СН с его блоком.
В идеале была бы партия, в которую входили Портнов, Шарий, Лукаш, Бондаренко, Бережная, Новинский, Вилкул, Мураев.
Партия Обработки Масс Особыми Идеями
Frant написав:Українські ватани хочуть жити, як на окупованому Донбасі? Отримувати ЗП 7 000 рублів і ховатись по квартирам до настання комендантського часу? Ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією.
freeze написав: До тебя сути решения ЕСПЧ не дошло. Если человек беженец, получил в этом качестве убежище в другой стране, то это значит, что он для выборного законодательства числится проживающим в Украине. Этим прецендентом наверняка и руководствовался украинский суд вчера. Идиоты могут думать, что Шарий денег закинул судье.
Правильно Лад сказал, ты буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь.
В Украине НЕ прецендентное право. Если решение было принято для одного, это автоматически не означает, что решение может/должно быть применино для другого. Так что, ЛАД и про вас верно сказал - буквы выучили, а слова понять не смогли. А ваши отсылки к ЕСПЧ и движение в Европу - это тупые шуточки замполита
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Tegularius написав:Это абсолютно обоснованно. Если человек не проживал в стране, тк. был вынужден бежать, спасаясь от политических преследований, то лишать его на этом основании права быть избранным - абсурдно.
А кто же политически преследовал Шария ? а кто, а кто это сделал ? Для тех, у кого с памятью плохо повторю - Шарий свинтил из Украины ещё при Януковиче то ли в 2011, то ли в 2012, попав в мутную криминальную историю. Но, такой как ты, точно уверен, что Шарий бежал от политических преследований Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой