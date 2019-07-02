Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:35
Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 03 лип, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:36
Уня, бухай себе там в одиночку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:44
Re: Політичні дискусії
Это типа рада обиделась что РФ вернули в ПАСЕ?!!! А что так можно, вас распустили досрочно, а в вы ответочку международных наблюдателей того )))
Макс, записываем Парубия в стальные яйца, достоен как Климкин )))
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:53
Про дисциплину и порядок белорусов, не более, чем миф.
Я бы сказал, этакий совок улучшенный, где действительно ремонтируются дороги, при чём одни и те же дороги по много раз без необходимости. Но когда размыло участок трассы Гомель-Брест в районе Пинска и это стало реальной проблемой, так года полтора ремонтировали.
Утепляются дома.
Но всё это только по основным трассам и улицам. А чуть вглубь, так крадут доски с деревянного туалета в зоне отдыха по трассе. Или украдут весь выделенный пенопласт для термоизоляции домов на окраине города.
В общем, показуха в лучшем виде. Так что, неудивительна их позиция.
А ещё, очень много белорусов в наш город приезжают за покупками - алкоголь, кондитерка, электроинструмент, овощи-фрукты, стройматериалы, ремонт авто, авторезина. С четверга по воскресение.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:59
Re: Політичні дискусії
На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.
''Украина обязана пригласить наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля. Об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщает сайт ассамблеи.''
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:02
Я процитировал freeze, заведомо зная, что он пишет неправильно Так что, претензии к нему Но твоя реакция - бесценна Так опустить freeze незнанием слова
Ну и да, в Украине НЕ прецедентное право.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:03
Как там поживает калифорнийский домен "co.us"? Успел зарегистрировать, чтобы выглядеть настоящим интернетным икспердом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:05
Ну сразу же под новостью:
Хотя новости у них очень похожи на правду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:08
Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:12
Сколько рассказываешь, что сайт panorama - это сайт изначально фейковых новостей.
нет же, всё равно тащат сюда их ссылки.
Не обучаемы в принципе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|