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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3429343034313432>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:35

  pesikot написав:В Украине НЕ прецендентное право.


Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались :mrgreen: Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 03 лип, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:36

  Оранжевый-хит сезона написав:По социологии уже понятно что ЕС не проходит в ВРУ.... Очень жаль :(

Уня, бухай себе там в одиночку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:44

Re: Політичні дискусії

https://www.rbc.ua/rus/news/nablyudateli-pase-dosrochno-prekrashchayut-1562164587.html/amp
Это типа рада обиделась что РФ вернули в ПАСЕ?!!! А что так можно, вас распустили досрочно, а в вы ответочку международных наблюдателей того )))
Макс, записываем Парубия в стальные яйца, достоен как Климкин )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:53

  airmax78 написав:P.S. По дисциплине и порядку, законопослушности граждан, мне всегда казалось, что Беларусь гораздо ближе к вступлению в ЕС чем любая другая бывшая союзная республика. А теперь они себе этот путь полностью закрывают.

Про дисциплину и порядок белорусов, не более, чем миф.
Я бы сказал, этакий совок улучшенный, где действительно ремонтируются дороги, при чём одни и те же дороги по много раз без необходимости. Но когда размыло участок трассы Гомель-Брест в районе Пинска и это стало реальной проблемой, так года полтора ремонтировали.
Утепляются дома.
Но всё это только по основным трассам и улицам. А чуть вглубь, так крадут доски с деревянного туалета в зоне отдыха по трассе. Или украдут весь выделенный пенопласт для термоизоляции домов на окраине города.
В общем, показуха в лучшем виде. Так что, неудивительна их позиция.
А ещё, очень много белорусов в наш город приезжают за покупками - алкоголь, кондитерка, электроинструмент, овощи-фрукты, стройматериалы, ремонт авто, авторезина. С четверга по воскресение.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:59

Re: Політичні дискусії

stm написав:https://www.rbc.ua/rus/news/nablyudateli-pase-dosrochno-prekrashchayut-1562164587.html/amp
Это типа рада обиделась что РФ вернули в ПАСЕ?!!! А что так можно, вас распустили досрочно, а в вы ответочку международных наблюдателей того )))
Макс, записываем Парубия в стальные яйца, достоен как Климкин )))


На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

''Украина обязана пригласить наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля. Об этом заявила президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщает сайт ассамблеи.''
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:02

  zРадио написав:
  pesikot написав:В Украине НЕ прецендентное право.


Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались :mrgreen: Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!

Я процитировал freeze, заведомо зная, что он пишет неправильно :) Так что, претензии к нему :) Но твоя реакция - бесценна :) Так опустить freeze незнанием слова :)
Ну и да, в Украине НЕ прецедентное право.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:03

  zРадио написав:
  pesikot написав:В Украине НЕ прецендентное право.


Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались :mrgreen: Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!


Как там поживает калифорнийский домен "co.us"? Успел зарегистрировать, чтобы выглядеть настоящим интернетным икспердом? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:05

  UA написав:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
https://panorama.pub/20575-zelenskiy-vystupit.html


Ну сразу же под новостью:

Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.


Хотя новости у них очень похожи на правду. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:08

  freeze написав:На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:12

  UA написав:Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об итогах встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
https://panorama.pub/20575-zelenskiy-vystupit.html

Сколько рассказываешь, что сайт panorama - это сайт изначально фейковых новостей.
нет же, всё равно тащат сюда их ссылки.
Не обучаемы в принципе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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