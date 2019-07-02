Додано: Сер 03 лип, 2019 19:53

airmax78 написав: P.S. По дисциплине и порядку, законопослушности граждан, мне всегда казалось, что Беларусь гораздо ближе к вступлению в ЕС чем любая другая бывшая союзная республика. А теперь они себе этот путь полностью закрывают. P.S. По дисциплине и порядку, законопослушности граждан, мне всегда казалось, что Беларусь гораздо ближе к вступлению в ЕС чем любая другая бывшая союзная республика. А теперь они себе этот путь полностью закрывают.

Про дисциплину и порядок белорусов, не более, чем миф.Я бы сказал, этакий совок улучшенный, где действительно ремонтируются дороги, при чём одни и те же дороги по много раз без необходимости. Но когда размыло участок трассы Гомель-Брест в районе Пинска и это стало реальной проблемой, так года полтора ремонтировали.Утепляются дома.Но всё это только по основным трассам и улицам. А чуть вглубь, так крадут доски с деревянного туалета в зоне отдыха по трассе. Или украдут весь выделенный пенопласт для термоизоляции домов на окраине города.В общем, показуха в лучшем виде. Так что, неудивительна их позиция.А ещё, очень много белорусов в наш город приезжают за покупками - алкоголь, кондитерка, электроинструмент, овощи-фрукты, стройматериалы, ремонт авто, авторезина. С четверга по воскресение.