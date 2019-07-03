Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.
Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ... Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ. Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
Глава ПАСЕ ответила глупым сельским бухгалтерам, перечитывай на ночь ее ответ, и не выдергивайся.
Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!
Я процитировал freeze, заведомо зная, что он пишет неправильно
Да-да, именно так все и было. Верю
pesikot написав:Так что, претензии к нему Но твоя реакция - бесценна Так опустить freeze незнанием слова
Что касается freeze - уверен, как человек адекватный, он и на меня не в обиде, и от своей ошибки отбрехиваться не станет, как это повально делают порохоботы (я не был свидетелем НИ ЕДИНОГО случая извинений порохобота за очевидную ошибку).
Точно так же, как я свою вчерашнюю ТУТ ЖЕ признал. И, между прочим, изучил все твои ссылки относительно англоязычных сайтов, которых лучше избегать.
И даже, представь себе, почитываю в свободное время дело Милошевича и Караджича с официального сайта трибунала (а там сотни страниц). Я делаю это просто для себя, не для тебя. Но делаю!
pesikot написав:Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ... Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ. Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!
То ли дело ПАСЕ - за обиду нужно ответить немедленно... потому что ответ дают одни (уходящая ВР), а политическую ответственность за это нести другим - новому Президенту, будущей ВР и будущему главе МИДа.
Признай лучше, что ты конъюнктурщик - когда адекватный ответ тебе выгоден, ты сразу же вспоминаешь, что у Украины есть права, гордость и предубеждения. Когда невыгоден, ты запеваешь о нашей уязвимости и зависимости, которая не позволяет дать партнерам симметричный ответ...
pesikot написав:Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ... Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ. Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!
Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами???
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.
Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ... Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ. Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.
Выйти из ПАСЕ слабо? пусть РФ принимают с их диктатурой и игнорированием международного права. Это решение не будет принято аплодисментами, но со временем подорвёт авторитет тех лиц которые лоббировали интересы рф.