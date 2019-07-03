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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 34303431343234333434> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 167 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 167 Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав: На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается. На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...

Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.

Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ. Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.



Глава ПАСЕ ответила глупым сельским бухгалтерам, перечитывай на ночь ее ответ, и не выдергивайся. Глава ПАСЕ ответила глупым сельским бухгалтерам, перечитывай на ночь ее ответ, и не выдергивайся. freeze 4 Повідомлень: 12077 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3593 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:18 pesikot написав: zРадио написав: pesikot написав: В Украине НЕ преце н дентное право.

В Украине НЕ прецедентное право.



Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить! Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собралисьПрецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!

Я процитировал freeze, заведомо зная, что он пишет неправильно

Я процитировал, заведомо зная, что он пишет неправильно



Да-да, именно так все и было. Верю



pesikot написав: Так что, претензии к нему Но твоя реакция - бесценна Так опустить freeze незнанием слова

Так что, претензии к немуНо твоя реакция - бесценнаТак опуститьнезнанием слова



Что касается freeze - уверен, как человек адекватный, он и на меня не в обиде, и от своей ошибки отбрехиваться не станет, как это повально делают порохоботы (я не был свидетелем НИ ЕДИНОГО случая извинений порохобота за очевидную ошибку).



Точно так же, как я свою вчерашнюю ТУТ ЖЕ признал. И, между прочим, изучил все твои ссылки относительно англоязычных сайтов, которых лучше избегать.



И даже, представь себе, почитываю в свободное время дело Милошевича и Караджича с официального сайта трибунала (а там сотни страниц). Я делаю это просто для себя, не для тебя. Но делаю! Да-да, именно так все и было. ВерюЧто касается- уверен, как человек адекватный, он и на меня не в обиде, и от своей ошибки отбрехиваться не станет, как это повально делают порохоботы (я не был свидетелем НИ ЕДИНОГО случая извинений порохобота за очевидную ошибку).Точно так же, как я свою вчерашнюю ТУТ ЖЕ признал. И, между прочим, изучил все твои ссылки относительно англоязычных сайтов, которых лучше избегать.И даже, представь себе, почитываю в свободное время дело Милошевича и Караджича с официального сайта трибунала (а там сотни страниц). Я делаю это просто для себя, не для тебя. Но делаю! zРадио

Повідомлень: 2791 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:27 pesikot написав: Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...

Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.

Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ. Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.



Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!



То ли дело ПАСЕ - за обиду нужно ответить немедленно... потому что ответ дают одни (уходящая ВР), а политическую ответственность за это нести другим - новому Президенту, будущей ВР и будущему главе МИДа.



Признай лучше, что ты конъюнктурщик - когда адекватный ответ тебе выгоден, ты сразу же вспоминаешь, что у Украины есть права, гордость и предубеждения. Когда невыгоден, ты запеваешь о нашей уязвимости и зависимости, которая не позволяет дать партнерам симметричный ответ... Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!То ли дело ПАСЕ - за обиду нужно ответить немедленно... потому что ответ дают одни (уходящая ВР), а политическую ответственность за это нести другим - новому Президенту, будущей ВР и будущему главе МИДа.Признай лучше, что ты конъюнктурщик - когда адекватный ответ тебе выгоден, ты сразу же вспоминаешь, что у Украины есть права, гордость и предубеждения. Когда невыгоден, ты запеваешь о нашей уязвимости и зависимости, которая не позволяет дать партнерам симметричный ответ... zРадио

Повідомлень: 2791 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:27 Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария



https://news.liga.net/politics/news/bogdan-uvidel-ruku-poroshenko-v-protestah-protiv-klyueva-i-shariya



Т.е. соблюдение законов это теперь называется рука Порошенко?



Мешает, негодник, клоунадой заниматься. Т.е. соблюдение законов это теперь называется рука Порошенко?Мешает, негодник, клоунадой заниматься. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4410 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:29 zРадио написав: pesikot написав: Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...

Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.

Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ. Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.



Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!

Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!



Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4410 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:32 Sommer написав:

Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами???



Это конгрессобот Sommer не пропустит ни единого упоминания США на форуме Обязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества" Это конгрессоботне пропустит ни единого упоминания США на форумеОбязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества" zРадио

Повідомлень: 2791 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:37 СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает

https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet



Как неудобно получается...



Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают. Как неудобно получается...Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4410 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:38 zРадио написав: Sommer написав:

Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами???



Это конгрессобот Sommer не пропустит ни единого упоминания США на форуме Обязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества" Это конгрессоботне пропустит ни единого упоминания США на форумеОбязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества"



А вот и глюки пошли.



Хотя, конечно, если ты предоставишь мою пропаганду о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества", то я конечно извинюсь перед тобой.



Хотя... это ж методичка, последний (и единственный) довод кремлеботов? А вот и глюки пошли.Хотя, конечно, если ты предоставишь мою пропаганду о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества", то я конечно извинюсь перед тобой.Хотя... это ж методичка, последний (и единственный) довод кремлеботов? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4410 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:41 Sommer написав: СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает

https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet



Как неудобно получается...



Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают. Как неудобно получается...Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.





У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))

Боятся, бедняги ))) У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))Боятся, бедняги ))) freeze 4 Повідомлень: 12077 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3593 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 20:45 pesikot написав: freeze написав: На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается. На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...

Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.

Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ. Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.

Выйти из ПАСЕ слабо? пусть РФ принимают с их диктатурой и игнорированием международного права. Это решение не будет принято аплодисментами, но со временем подорвёт авторитет тех лиц которые лоббировали интересы рф. Выйти из ПАСЕ слабо? пусть РФ принимают с их диктатурой и игнорированием международного права. Это решение не будет принято аплодисментами, но со временем подорвёт авторитет тех лиц которые лоббировали интересы рф. vitaliian

Повідомлень: 2575 З нами з: 06.04.16 Подякував: 674 раз. Подякували: 766 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34303431343234333434> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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