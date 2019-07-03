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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.


Глава ПАСЕ ответила глупым сельским бухгалтерам, перечитывай на ночь ее ответ, и не выдергивайся.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:18

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:В Украине НЕ прецендентное право.


Я смотрю, одни гении в стане Порошенко собрались :mrgreen: Прецедент - нет там буквы "н" перед буквой "д", пора бы усвоить!

Я процитировал freeze, заведомо зная, что он пишет неправильно :)


Да-да, именно так все и было. Верю :mrgreen:

  pesikot написав:Так что, претензии к нему :) Но твоя реакция - бесценна :) Так опустить freeze незнанием слова


Что касается freeze - уверен, как человек адекватный, он и на меня не в обиде, и от своей ошибки отбрехиваться не станет, как это повально делают порохоботы (я не был свидетелем НИ ЕДИНОГО случая извинений порохобота за очевидную ошибку).

Точно так же, как я свою вчерашнюю ТУТ ЖЕ признал. И, между прочим, изучил все твои ссылки относительно англоязычных сайтов, которых лучше избегать.

И даже, представь себе, почитываю в свободное время дело Милошевича и Караджича с официального сайта трибунала (а там сотни страниц). Я делаю это просто для себя, не для тебя. Но делаю!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:27

  pesikot написав:Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.


Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!

То ли дело ПАСЕ - за обиду нужно ответить немедленно... потому что ответ дают одни (уходящая ВР), а политическую ответственность за это нести другим - новому Президенту, будущей ВР и будущему главе МИДа.

Признай лучше, что ты конъюнктурщик - когда адекватный ответ тебе выгоден, ты сразу же вспоминаешь, что у Украины есть права, гордость и предубеждения. Когда невыгоден, ты запеваешь о нашей уязвимости и зависимости, которая не позволяет дать партнерам симметричный ответ...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:27

Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария

https://news.liga.net/politics/news/bogdan-uvidel-ruku-poroshenko-v-protestah-protiv-klyueva-i-shariya

Т.е. соблюдение законов это теперь называется рука Порошенко?

Мешает, негодник, клоунадой заниматься. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:29

  zРадио написав:
  pesikot написав:Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.


Адекватный ответ - это хорошо всегда. Возвращение въездных виз для американцев поддерживаешь? Украина 13 лет назад в одностороннем порядке отменила их, а американцы нам - до сих пор нет!


Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:32

  Sommer написав:
Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? :mrgreen:


Это конгрессобот Sommer не пропустит ни единого упоминания США на форуме :mrgreen: Обязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества"
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:37

СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает
https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet

Как неудобно получается...

Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:38

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Кто о чем, а кремлебот о США. Хотя казалось бы какая связь между ПАСЕ и визами??? :mrgreen:


Это конгрессобот Sommer не пропустит ни единого упоминания США на форуме :mrgreen: Обязательно вылезет с пропагандой о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества"


А вот и глюки пошли. :mrgreen:

Хотя, конечно, если ты предоставишь мою пропаганду о "свете земном", "единственном оплоте демократии" и "надежде человечества", то я конечно извинюсь перед тобой.

Хотя... это ж методичка, последний (и единственный) довод кремлеботов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:41

  Sommer написав:СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает
https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet

Как неудобно получается...

Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.



У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))
Боятся, бедняги )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:45

  pesikot написав:
  freeze написав:На сайте ПАСЕ уже ответили, что выдергиваться Парубию не надо, если идете в Европу, то Европа должна смотреть как это делается.

Оставь свои замполитские бредни при себе. Если идём в Европу, то должны ...
Если ПАСЕ возвращает Россию в ПАСЕ безусловно, в обход своих же условий. То Украина имеет право отказать в наблюдателях от ПАСЕ.
Ты ведь проигнорировал, но многие страны Европы поддержали Украину в ПАСЕ по факту возврата РФ в ПАСЕ.

Выйти из ПАСЕ слабо? пусть РФ принимают с их диктатурой и игнорированием международного права. Это решение не будет принято аплодисментами, но со временем подорвёт авторитет тех лиц которые лоббировали интересы рф.
vitaliian
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