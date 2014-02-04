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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 167
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:53

  vitaliian написав:Выйти из ПАСЕ слабо?


Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.

Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:04

  freeze написав:
  Sommer написав:СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает
https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet

Как неудобно получается...

Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.



У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))
Боятся, бедняги )))

Да посрать на шария - я же писал: это замечательно, что он оттянет на себя часть далпайопав, которые собирались проголосовать за оппоблок или за життя. Еще бы дубинский свою партию создал и совсем хорошо было бы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:06

http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/06/26/1788930.html?utm_source=rosbalt&utm_medium=web&utm_campaign=editorchoice
Интересная статья о "победе православия" в России. Пока ещё, правда, не совсем победа, но всё же.
К вопросу о томосе.
Хотите у нас такого же?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:06

  Frant написав:[
[

В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу?
Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею?
Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?


Ты опять голословно лепишь...
Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.

Вот про тебя можно сказать запросто.
И подтвердить цитатой твоей:

  Frant написав:
  gym написав:Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет.
Ой-ой. Видите ли... украинский проект мертворожденный с самого начала. Поэтому - не надо париться и надеяться, что другие будут лучше.... Систему 23 года строили...

Вів 04 лют, 2014 21:03
Битва за престол: на крісло прем'єра претендують 3 кандидати

Оттуда же:

То, что часть оппозиции кормится с денег олигархов и ПР - без всякого сомнения.
Мы - не Европа. Когда "оппазиция" дорвется до корыта и перемажется деньгами и грязью - вы не отличите их от ПРастов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:07

  airmax78 написав:Да посрать на шария - я же писал: это замечательно, что он оттянет на себя часть далпайопав, которые собирались проголосовать за оппоблок или за життя.


Но вы более умный, а тут многие поглупее в истерике насчет Шария забились, видимо по недоумию реально перепугались, что его изберут.

Шарий притапливает оба оппоблока, ПОП был бы поумнее не нагнетал бы истерию, а поспособствовал регистрации Шария и еще кого-нибудь с аналогов подобрал.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:08

  freeze написав:
  vitaliian написав:Выйти из ПАСЕ слабо?


Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.

Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?


Та то вообще набор деклараций, не имеющих прямого действия.

Вот что следует из этого?

"Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України"

Юридически - ничего, что признает даже Палубий. Но звучит красиво и с предвыборной программой Порошенко хорошо перекликалось :lol:

PS: не помогло, правда :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:10

На ветке писали, что Богомолец выступила с законопроектом о запрете мата, как наследии русских.

Ответ ей:
Уляна Супрун
2 ч.
Часом буває так, що деякі народні депутати почуваються геть забутими та нікому не потрібними. Тож аби хоч якось привернути до себе увагу, вони пишуть законопроекти, які пасують радше Північній Кореї, аніж сучасній європейській державі. До прикладу, пропонують заборонити матюкатися

Але насправді наука має чимало аргументів “за” ненормативну лексику:

▪ Влучно і точно застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника, корисна для здоров’я. Дослідження показують, що саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше. Вона призводить до нейтральних чи позитивних наслідків.

▪ Якщо ми реагуємо нецензурною лексикою на складну неприємну ситуацію, а не на людину, то відчуваємо полегшення. У цьому разі наше обурення новинами, біль при тренуванні, травмі, тривожність, подив чи переляк знаходять миттєве і досить точне вираження, на що мозок реагує виділенням ендорфінів.

Ці нейромедіатори беруть участь в знеболенні чи задоволенні. Слова на “б” чи “с” не замінять якісної анестезії, але дослідження показали ефективність лайки в зменшенні болю, посилення серцебиття і підвищення больового порогу. Якщо нам важко і ми одним словом це висловили, мозок це сприймає як запуск програми захисту і нападу — “тримайся!”

▪ Розуміти і висловлювати свої емоції — корисно для здоров’я та спілкування. Спостереження за людьми, які прожили понад сто років, показало, що, окрім інших чинників, довгожителів об’єднує вільне висловлення своїх емоцій. А ось тривале пригнічення емоцій, замість їх проявлення (так зване репресивне опанування емоцій) пов’язане з вищою захворюваністю на рак і гіпертензію.

▪ Вживання матюків в спілкуванні в низці випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою — такі дослідження.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/ph ... =1&theater

Стоит ли это расценивать, как защиту Супрун русских?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:17

И ещё о Версальском мире и не только - http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/06/28/1789428.html?utm_source=rosbalt&utm_medium=web&utm_campaign=editorchoice
Каждому, кто хочет разобраться в перипетиях века нынешнего, стоит помнить, что никакая дипломатия, никакие бумаги с подписями и никакие собеседования державных вождей не могут быть причинами мировых событий. Все это лишь их отражение.

Статья не особо высокого уровня, но интересная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:19

Frant
На закуску:

quote="2117779:Frant"]
  rokannon написав:
  Frant написав:
  xpen_vam написав:Добро пожаловать в паханат. Хочу ошибаться(((
Паханат возник в 1991 году - когда появилась "самостийная держава". Не заметили??? Только сейчас дошло????

Точнее, в 1917 году, когад возник совок. :|
Может, в 988 году? Во времена крещения Руси?[/quote]

Долар подолав планку в 9 грн

Твое отношение к державе, которым ты голословно всех попрекаешь. Ты голословно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:22

  ЛАД написав:http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/06/26/1788930.html?utm_source=rosbalt&utm_medium=web&utm_campaign=editorchoice
Интересная статья о "победе православия" в России. Пока ещё, правда, не совсем победа, но всё же.
К вопросу о томосе.
Хотите у нас такого же?


+++

Вместо разумного и, к слову, очень европейского лаицизма, устроили такое же мракобесие, как в РФ, только свое.

Как говорит российский либерал Невзоров (один из немногих последовательных защитников Украины и яростный критик путино-гундяевского империализма) - вылечить рак заражением больного СПИДом невозможно!

И сегодня отчетливо видно, что проблем в украинской церкви не поубавилось. УПЦ МП никуда не делась (и даже влияние не потеряла), а объединившиеся УПЦ КП и УАПЦ спустя полгода снова в расколе...
zРадио
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