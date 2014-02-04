Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов ))) Боятся, бедняги )))
Да посрать на шария - я же писал: это замечательно, что он оттянет на себя часть далпайопав, которые собирались проголосовать за оппоблок или за життя. Еще бы дубинский свою партию создал и совсем хорошо было бы.
В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу? Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею? Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?
Ты опять голословно лепишь... Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.
Вот про тебя можно сказать запросто. И подтвердить цитатой твоей:
Frant написав:
gym написав:Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет.
Ой-ой. Видите ли... украинский проект мертворожденный с самого начала. Поэтому - не надо париться и надеяться, что другие будут лучше.... Систему 23 года строили...
На ветке писали, что Богомолец выступила с законопроектом о запрете мата, как наследии русских.
Ответ ей:
Уляна Супрун 2 ч. Часом буває так, що деякі народні депутати почуваються геть забутими та нікому не потрібними. Тож аби хоч якось привернути до себе увагу, вони пишуть законопроекти, які пасують радше Північній Кореї, аніж сучасній європейській державі. До прикладу, пропонують заборонити матюкатися
Але насправді наука має чимало аргументів “за” ненормативну лексику:
▪ Влучно і точно застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника, корисна для здоров’я. Дослідження показують, що саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше. Вона призводить до нейтральних чи позитивних наслідків.
▪ Якщо ми реагуємо нецензурною лексикою на складну неприємну ситуацію, а не на людину, то відчуваємо полегшення. У цьому разі наше обурення новинами, біль при тренуванні, травмі, тривожність, подив чи переляк знаходять миттєве і досить точне вираження, на що мозок реагує виділенням ендорфінів.
Ці нейромедіатори беруть участь в знеболенні чи задоволенні. Слова на “б” чи “с” не замінять якісної анестезії, але дослідження показали ефективність лайки в зменшенні болю, посилення серцебиття і підвищення больового порогу. Якщо нам важко і ми одним словом це висловили, мозок це сприймає як запуск програми захисту і нападу — “тримайся!”
▪ Розуміти і висловлювати свої емоції — корисно для здоров’я та спілкування. Спостереження за людьми, які прожили понад сто років, показало, що, окрім інших чинників, довгожителів об’єднує вільне висловлення своїх емоцій. А ось тривале пригнічення емоцій, замість їх проявлення (так зване репресивне опанування емоцій) пов’язане з вищою захворюваністю на рак і гіпертензію.
▪ Вживання матюків в спілкуванні в низці випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними. Коли колеги починають між собою матюкатися, значить, вони стали командою — такі дослідження.
Каждому, кто хочет разобраться в перипетиях века нынешнего, стоит помнить, что никакая дипломатия, никакие бумаги с подписями и никакие собеседования державных вождей не могут быть причинами мировых событий. Все это лишь их отражение.
Статья не особо высокого уровня, но интересная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.