Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу? Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею? Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?
Ты опять голословно лепишь... Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.
Вот про тебя можно сказать запросто. И подтвердить цитатой твоей:
Frant написав:
gym написав:Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет.
Ой-ой. Видите ли... украинский проект мертворожденный с самого начала. Поэтому - не надо париться и надеяться, что другие будут лучше.... Систему 23 года строили...
То, что часть оппозиции кормится с денег олигархов и ПР - без всякого сомнения. Мы - не Европа. Когда "оппазиция" дорвется до корыта и перемажется деньгами и грязью - вы не отличите их от ПРастов.
На 100% Прав - а "хибні висновки"(окреслено червоним) з причин малої грамоти. - Того, що самостійно ніколи нічого не робив - та не розуміє роміру злодіїїв у владі. - Споживав усе життя, чим годували продажні ЗМІ.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина 1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило 2 Простий приклад Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував.... При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли населення платить 0.89-1.2 ротердам плюс - 1.6-2.1
Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком
1. Каким образом предприятия построенные при совке, Оказались "Ахметов" - "Коломойский"??? 2. Коим образом население работающее на этих предприятиях по совковых Правам - оказались по боку? 3. Коим образом система города-производства-транспорт (экономическая система Государства) оказалась "Лишней"? 4. Коим образом население (Не "Ахметов-Коломойский") обязано теперь платить по ценам "Брюссель +"(по курсу), если им за их "создание этого товара" - платят Украинская минималка "-"(не платят своевременно и в соответственном размере) в гривнах? 5. При чём население, как единый носитель знаний, умений, опыта, ..., что позволяет производить(создавать это товар) - с большой кровью выведено из процесса Права на технологии, и совершенствование процесса производства? А так же лишено Права на Производство, и торговлю результатами своего труда? 6. Каждый честно работающий украинец несёт официальную налоговую нагрузку на свой труд в 83,5%(это в производстве -официально) - и какой % налоговой нагрузки несёт каждый "успешный инвестор" - по "базарным понятиям"? 7. То, что называют три "Дэ"
Может батенька в ваших бреднях "коренное искажение реальности" - по причине полной ...(ошибке восприятия реальности, что ведёт к ликвидации уже не производства, а самой Украины, как государства.) ?
Раскладывал вопросы доступно, не знаю для кого...
Для понимания иных системы вовлечения криминала в процесс экономики в Украине, что трагически ликвидирует саму Украину уже сотню лет. Апогея достигло сейчас: На Земле Украины хозяйничают Арабы, РФ - делит территорию, население, немец экономику, американцы торговлю, ..../quote]
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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"…он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг…", - сказал Яценюк в ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы.
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