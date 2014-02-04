Додано: Сер 03 лип, 2019 21:26

detroytred написав: Frant написав: [

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В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу?

Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею?

Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?





Ты опять голословно лепишь...

Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.



Вот про тебя можно сказать запросто.

И подтвердить цитатой твоей:



Frant написав: gym написав: Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет. Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет. Ой-ой. Видите ли... украинский проект мертворожденный с самого начала. Поэтому - не надо париться и надеяться, что другие будут лучше.... Систему 23 года строили...

Вів 04 лют, 2014 21:03

Битва за престол: на крісло прем'єра претендують 3 кандидати



Оттуда же:



То, что часть оппозиции кормится с денег олигархов и ПР - без всякого сомнения.

Мы - не Европа. Когда "оппазиция" дорвется до корыта и перемажется деньгами и грязью - вы не отличите их от ПРастов. Ты опять голословно лепишь...Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.Вот про тебя можно сказать запросто.И подтвердить цитатой твоей:Вів 04 лют, 2014 21:03Оттуда же:

budivelnik написав: ЛАД написав: Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам.... Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина

1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило

2 Простий приклад

Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі

Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....

При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли

населення платить 0.89-1.2

ротердам плюс - 1.6-2.1



Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило2 Простий прикладСовонатягувачі-поясніть де витрати населення у схеміАхметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час колинаселення платить 0.89-1.2ротердам плюс - 1.6-2.1

На 100% Прав - а "хибні висновки"(окреслено червоним) з причин малої грамоти.- Того, що самостійно ніколи нічого не робив - та не розуміє роміру злодіїїв у владі.- Споживав усе життя, чим годували продажні ЗМІ.А те, що України, як держави вже не існує -Це вже неможливо бравими горланнями заперечити.Из удалённого напомню:[quote1. Каким образом предприятия построенные при совке, Оказались "Ахметов" - "Коломойский"???2. Коим образом население работающее на этих предприятиях по совковых Правам - оказались по боку?3. Коим образом система города-производства-транспорт (экономическая система Государства) оказалась "Лишней"?4. Коим образом население (Не "Ахметов-Коломойский") обязано теперь платить по ценам "Брюссель +"(по курсу), если им за их "создание этого товара" - платят Украинская минималка "-"(не платят своевременно и в соответственном размере) в гривнах?5. При чём население, как единый носитель знаний, умений, опыта, ..., что позволяет производить(создавать это товар) - с большой кровью выведено из процесса Права на технологии, и совершенствование процесса производства? А так же лишено Права на Производство, и торговлю результатами своего труда?6. Каждый честно работающий украинец несёт официальную налоговую нагрузку на свой труд в 83,5%(это в производстве -официально) - и какой % налоговой нагрузки несёт каждый "успешный инвестор" - по "базарным понятиям"?7. То, что называют три "Дэ"Раскладывал вопросы доступно, не знаю для кого...Для понимания иных системы вовлечения криминала в процесс экономики в Украине, что трагически ликвидирует саму Украину уже сотню лет. Апогея достигло сейчас: На Земле Украины хозяйничают Арабы, РФ - делит территорию, население, немец экономику, американцы торговлю, ..../quote]