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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3432343334343435>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
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9
Сила і честь
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2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:26

  freeze написав:
  Sommer написав:СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает
https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet

Как неудобно получается...

Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.



У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))
Боятся, бедняги )))


Это да, теперь приходится смотреть под ноги, как бы не вступить в очередного шарика или его аналитику.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:26

  detroytred написав:
  Frant написав:[
[

В кого ще є сумнів що Лад, зРадіо, Рувекс - типові ватани, які ненавидять українську армію, українську мову і українську державу?
Які працюють за малу копійчину, а то й за безплатно, на Расею?
Які збільшують хаос, дезорієнтують слабких і нерозумних читачів?


Ты опять голословно лепишь...
Вместо приведения конкретных цитат, отражающих ненависть!!! к украинским!!! армии, языку, государству.

Вот про тебя можно сказать запросто.
И подтвердить цитатой твоей:

  Frant написав:
  gym написав:Я в общем поддерживаю вас. Но судьи кто?? Сейчас ведь в судовой системе назрел такой гнойник, что тут только ампутация поможет. А при нынешней власти никто таким заниматься не будет.
Ой-ой. Видите ли... украинский проект мертворожденный с самого начала. Поэтому - не надо париться и надеяться, что другие будут лучше.... Систему 23 года строили...

Вів 04 лют, 2014 21:03
Битва за престол: на крісло прем'єра претендують 3 кандидати

Оттуда же:

То, что часть оппозиции кормится с денег олигархов и ПР - без всякого сомнения.
Мы - не Европа. Когда "оппазиция" дорвется до корыта и перемажется деньгами и грязью - вы не отличите их от ПРастов.

На 100% Прав - а "хибні висновки"(окреслено червоним) з причин малої грамоти.
- Того, що самостійно ніколи нічого не робив - та не розуміє роміру злодіїїв у владі.
- Споживав усе життя, чим годували продажні ЗМІ.

А те, що України, як держави вже не існує - https://g20.org/pdf/documents/FINAL_G20 ... ration.pdf
Це вже неможливо бравими горланнями заперечити.
Из удалённого напомню:
[quote
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?
Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?
Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина
1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило
2 Простий приклад
Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі
Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....
При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли
населення платить 0.89-1.2
ротердам плюс - 1.6-2.1

Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком

:shock:
1. Каким образом предприятия построенные при совке, Оказались "Ахметов" - "Коломойский"???
2. Коим образом население работающее на этих предприятиях по совковых Правам - оказались по боку?
3. Коим образом система города-производства-транспорт (экономическая система Государства) оказалась "Лишней"?
4. Коим образом население (Не "Ахметов-Коломойский") обязано теперь платить по ценам "Брюссель +"(по курсу), если им за их "создание этого товара" - платят Украинская минималка "-"(не платят своевременно и в соответственном размере) в гривнах?
5. При чём население, как единый носитель знаний, умений, опыта, ..., что позволяет производить(создавать это товар) - с большой кровью выведено из процесса Права на технологии, и совершенствование процесса производства? А так же лишено Права на Производство, и торговлю результатами своего труда?
6. Каждый честно работающий украинец несёт официальную налоговую нагрузку на свой труд в 83,5%(это в производстве -официально) - и какой % налоговой нагрузки несёт каждый "успешный инвестор" - по "базарным понятиям"?
7. То, что называют три "Дэ"

Может батенька в ваших бреднях "коренное искажение реальности" - по причине полной ...(ошибке восприятия реальности, что ведёт к ликвидации уже не производства, а самой Украины, как государства.) ?

Раскладывал вопросы доступно, не знаю для кого...

Для понимания иных системы вовлечения криминала в процесс экономики в Украине, что трагически ликвидирует саму Украину уже сотню лет. Апогея достигло сейчас: На Земле Украины хозяйничают Арабы, РФ - делит территорию, население, немец экономику, американцы торговлю, ..../quote]
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:29

  freeze написав:
  vitaliian написав:Выйти из ПАСЕ слабо?


Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.

Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?


А каким образом из ЕС и НАТО получилось ПАСЕ? Буквы похожие? :mrgreen:

Как там было... "буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:30

  yanyura написав:На ветке писали, что Богомолец выступила с законопроектом о запрете мата, как наследии русских.

...
Стоит ли это расценивать, как защиту Супрун русских?


Приравнять русских к мату? Какой махровый национализм. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает
https://news.liga.net/politics/news/sbu-shariy-s-2012-goda-v-ukraine-ne-projivaet

Как неудобно получается...

Но я верю в зекоманду, они что-нибудь придумают.



У Шария безусловный талант, так затроллить и запугать огромную массу порохоботов )))
Боятся, бедняги )))


Это да, теперь приходится смотреть под ноги, как бы не вступить в очередного шарика или его аналитику.


Да, ладно, вчера я видел уделанных от страха порохоботов на митинге с выпученными глазами - Шарий идет. Но пасаран.
)))
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:36

  Sommer написав:
Это да, теперь приходится смотреть под ноги, как бы не вступить в очередного шарика или его аналитику.


Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто :mrgreen:

Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!

Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.

Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:Выйти из ПАСЕ слабо?


Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.

Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?


А каким образом из ЕС и НАТО получилось ПАСЕ? Буквы похожие? :mrgreen:

Как там было... "буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь"?


С аналитикой у тебя полный ноль.
Или ты представляешь, членство в ЕС не члена ПАСЕ ))
Смысл текста надо понимать глубже, уже в который раз тебе говорят.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:39

  pesikot написав:Аlександр
Хватит пить стекломой. Порошенко давно не президент Украины

Всего 1.5 месяца, и то, месяц сваливать не хотел, пока из-за рубежа не позвонили.
"Не надо было со мной воевать". Яценюк сказал, почему Порошенко проиграл выборы

Лидер "Народного фронта", экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что начал войну против него в 2014 году. Об этом Яценюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"…он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг…", - сказал Яценюк в ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:46

Ещё одно.
Почти тридцать лет назад распалась советская «семья братских народов», а мы все никак дорогу к ним не забудем. Как тот муж, который давно живет с другой, отсудив при разводе полквартиры, но все равно контролирует бывшую жену: куда пошла, с кем, зачем юбку короткую надела? А в ответ на ее «отвали со своей заботой» искренне возмущается, почему она такая мужефобка. И натравливает на нее в лучшем случае налоговую, а в худшем — бандитов. Чтобы неповадно было!

http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/06/25/1788773.html?utm_source=rosbalt&utm_medium=web&utm_campaign=editorchoice
К вопросу о "любви" и настроениях обычных людей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:58

Не понимаю, почему у порохоботов и прочих самоназванных "патриотов" так пригорает от Шария, но при этом не пригорает например от Медведчука, Бойко и прочих "попутчиков революции"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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