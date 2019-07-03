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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3432343334343435

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:03

  Sommer написав:
  yanyura написав:На ветке писали, что Богомолец выступила с законопроектом о запрете мата, как наследии русских.

...
Стоит ли это расценивать, как защиту Супрун русских?


Приравнять русских к мату? Какой махровый национализм. :mrgreen:


Там же совсем о другом! Либо у тебя серьезные проблемы с мировосприятием, либо ты неумеренно много трезвонишь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:26

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Это да, теперь приходится смотреть под ноги, как бы не вступить в очередного шарика или его аналитику.


Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто :mrgreen:

Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!

Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.


О, а вот и кремлеботские проекции - тухлятину своего кисельТВ (с шариком в комплекте) он выдает за творчество минстэця.

Ну совсем не палятся. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:29

ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы
https://news.liga.net/politics/news/tsik-otmenila-registratsiyu-klyueva-i-shariya-kandidatami-v-nardepy
Решение принято единогласно
Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46 и Анатолия Шария .


Ах они негодяи, посмели не нарушить закон! Ничего, сейчас Зе шаурму доест и заступится за друзяк.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:30

  freeze написав:
Sommer написав:
  freeze написав:Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.

Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?


А каким образом из ЕС и НАТО получилось ПАСЕ? Буквы похожие? :mrgreen:

Как там было... "буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь"?


С аналитикой у тебя полный ноль.
Или ты представляешь, членство в ЕС не члена ПАСЕ ))


А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь? Заодно попробуй НАТО туда натянуть, как-то со скрипом у тебя получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:37

  Sommer написав:А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь?


Все члены ЕС являются членами ПАСЕ. И других вариантов незамечено.
Что тебе еще непонятно.

Правильно тут сказали, удивительная черта всех порохоботов, что они никогда не признают своих ошибок.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:54

  Sommer написав:А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь? Заодно попробуй НАТО туда натянуть, как-то со скрипом у тебя получается.

Выход Украины из ПАСЕ готовился не один ГОД!!!
Причина игнорирование Окончательных Решений!
Не выполнение в Украине решений национальных Судов.
ТО, что в Украине население НЕ ИМЕЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!
При чём это не связанно с российской агрессией.
А с откровенным криминалом во власти!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:57

Re: Політичні дискусії

Сеператисти серед нас.Новий міністр.
https://ru.tsn.ua/politika/press-sekret ... m=lastnews

А це навіть на мінфіні є сепари. Куда дивляться адміни. Рубля давно немає.

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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:21

  zРадио написав: Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто :mrgreen:
Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!
Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.
Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..

Vox populi в свое время привел к власти Адольфа.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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