Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:03
Sommer написав: yanyura написав:
На ветке писали, что Богомолец выступила с законопроектом о запрете мата, как наследии русских.
...
Стоит ли это расценивать, как защиту Супрун русских?
Приравнять русских к мату? Какой махровый национализм.
Там же совсем о другом! Либо у тебя серьезные проблемы с мировосприятием, либо ты неумеренно много трезвонишь
zРадио
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:26
zРадио написав: Sommer написав:
Это да, теперь приходится смотреть под ноги, как бы не вступить в очередного шарика или его анал
итику
.
Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто
Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!
Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.
О, а вот и кремлеботские проекции - тухлятину своего кисельТВ (с шариком в комплекте) он выдает за творчество минстэця.
Ну совсем не палятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:29
ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы https://news.liga.net/politics/news/tsik-otmenila-registratsiyu-klyueva-i-shariya-kandidatami-v-nardepy Решение принято единогласно Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46 и Анатолия Шария .
Ах они негодяи, посмели не нарушить закон! Ничего, сейчас Зе шаурму доест и заступится за друзяк.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:30
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.
Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?
А каким образом из ЕС и НАТО получилось ПАСЕ? Буквы похожие?
Как там было... "буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь"?
С аналитикой у тебя полный ноль.
Или ты представляешь, членство в ЕС не члена ПАСЕ ))
А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь? Заодно попробуй НАТО туда натянуть, как-то со скрипом у тебя получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:37
Sommer написав:
А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь?
Все члены ЕС являются членами ПАСЕ. И других вариантов незамечено.
Что тебе еще непонятно.
Правильно тут сказали, удивительная черта всех порохоботов, что они никогда не признают своих ошибок.
freeze
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:54
Sommer написав:
А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь? Заодно попробуй НАТО туда натянуть, как-то со скрипом у тебя получается.
Выход Украины из ПАСЕ готовился не один ГОД!!!
Причина игнорирование Окончательных Решений!
Не выполнение в Украине решений национальных Судов.
ТО, что в Украине население НЕ ИМЕЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!
При чём это не связанно с российской агрессией.
А с откровенным криминалом во власти!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:57
Сеператисти серед нас.Новий міністр.
https://ru.tsn.ua/politika/press-sekret ... m=lastnews
А це навіть на мінфіні є сепари. Куда дивляться адміни. Рубля давно немає.
Ethereum
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