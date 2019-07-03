Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь? Заодно попробуй НАТО туда натянуть, как-то со скрипом у тебя получается.
Выход Украины из ПАСЕ готовился не один ГОД!!! Причина игнорирование Окончательных Решений! Не выполнение в Украине решений национальных Судов. ТО, что в Украине население НЕ ИМЕЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА! При чём это не связанно с российской агрессией. А с откровенным криминалом во власти!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав: Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя! Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды. Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..
Vox populi в свое время привел к власти Адольфа.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
zРадио написав: Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя! Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды. Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..
Vox populi в свое время привел к власти Адольфа.
Да не скромничайте выборочными примерами. И не только Адольфа, но и де Голля, Рузвельта, и даже ужас - самого Порошенко когда_то. Такой себе Vox populi