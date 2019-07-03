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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3433343434353436 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 168 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 168 Додано: Сер 03 лип, 2019 23:36 Ethereum написав: Сеператисти серед нас.Новий міністр.

https://ru.tsn.ua/politika/press-sekret ... m=lastnews

Сеператисти серед нас.Новий міністр.



Ай, яка ж лялечка.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель была на допросе в Генпрокуратуре 1 июля относительно своих высказываний в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" относительно того, что украинские военные, мол, обстреливают гражданские объекты на Донбассе. Однако пресс-секретарь свидетельствовать в ГПУ отказалась.



Правильно, учись у гидранта! "Я вам ничего не обещал" - и в несознанку.



Это кстати, та самая краля, которая в New York Times зрадофилила по поводу Байдена, скрывая (опять таки) конфликт интересов - она уже шла на должность пресс-зекретаря.



Блин, новое кредо зекоманды - не только "я вам ничего не обещал", а и "обманывай и отмалчивайся". Ай, яка ж лялечка.Правильно, учись у гидранта! "Я вам ничего не обещал" - и в несознанку.Это кстати, та самая краля, которая в New York Times зрадофилила по поводу Байдена, скрывая (опять таки) конфликт интересов - она уже шла на должность пресс-зекретаря.Блин, новое кредо зекоманды - не только "я вам ничего не обещал", а и "обманывай и отмалчивайся". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4415 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 23:55

- Постегнёт в мире гонку вооружений и конфликты с господствующей стороной.



23:00 | 03.07.2019132 https://sprotyv.info/news/iran-snyal-s- ... niya-urana



Власти Ирана с 7 июля намерены самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения урана.



Об этом заявил президент страны Роухани, сообщает DW.



«С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство», — сообщил Роухани в среду, 3 июля, на заседании кабинета министров в Тегеране.



По словам Роухани, в будущем иранские власти будут обогащать уран до того уровня, который они сочтут необходимым. Одновременно он подчеркнул, что Тегеран будет по-прежнему выполнять условия соглашения по иранской атомной программе в той же мере, что и другие участники сделки и сокращает свои обязательства лишь в ответ на аналогичные действия других сторон. Иран снял с себя обязательства по ограничению уровня обогащения урана23:00 | 03.07.2019132Власти Ирана с 7 июля намерены самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения урана.Об этом заявил президент страны Роухани, сообщает DW.«С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство», — сообщил Роухани в среду, 3 июля, на заседании кабинета министров в Тегеране.По словам Роухани, в будущем иранские власти будут обогащать уран до того уровня, который они сочтут необходимым. Одновременно он подчеркнул, что Тегеран будет по-прежнему выполнять условия соглашения по иранской атомной программе в той же мере, что и другие участники сделки и сокращает свои обязательства лишь в ответ на аналогичные действия других сторон.

И тем, как "гаранты" спрыгнули...

Официально Начинается отсчёт времени до конца света.

Цивилизация на Земле - это уже проходила. Теперь отказ от оборонных программ продемонстрированный Украиной в "Будапештском меморандуме", агрессия против неё одним из "гарантов"....- Постегнёт в мире гонку вооружений и конфликты с господствующей стороной.И тем, как "гаранты" спрыгнули...Официально Начинается отсчёт времени до конца света.Цивилизация на Земле - это уже проходила. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6946 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 23:55 Sommer написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ........

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! ........С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится. Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.



Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.



Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?



Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?

А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ? Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ? rjkz

Повідомлень: 9580 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4228 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:04 zРадио написав: freeze написав: vitaliian написав: Выйти из ПАСЕ слабо? Выйти из ПАСЕ слабо?



Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.



Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ? Порошенко добился изменения в Конституцию - записано движение в ЕС и НАТО.Выйти из ПАСЕ - это можно теперь будет трактовать как нарушение Конституции или нет ?





Юридически - ничего, что признает даже Палубий. Юридически - ничего, что признает даже Палубий.





Що ти відчуваєш, коли замість Парубій, пишеш Палубій? Що ти відчуваєш, коли замість Парубій, пишеш Палубій? Кармелюк 1

Повідомлень: 553 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:05 Starikan написав: zРадио написав: Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто

Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!

Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.

Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?.. Я так скажу: без порохоботов Шарий - никтоИменно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя!Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды.Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..

Vox populi в свое время привел к власти Адольфа. Vox populi в свое время привел к власти Адольфа.

Не совсем так.

Путём демократических выборов Гитлеру так и не удалось прийти к власти.

В итоге Гинденбург назначил его рейхсканцлером под давлением верхов .

Гинденбург же распустил рейхстаг.

Но даже после всего этого на выборах в рейхстаг 5 марта 1933 года "несмотря на серьёзные препятствия, созданные НСДАП другим партиям, национал-социалистам не удаётся получить абсолютного большинства в парламенте, результат НСДАП - 43,9 %." (из Вики, статья "Приход национал-социалистов к власти в Германии").

И, кстати, "июль 1932 года: Заявление с требованием назначить Гитлера рейхсканцлером подписал 91 профессор." (тот же источник). Не совсем так.ПутёмГитлеру так и не удалось прийти к власти.В итоге Гинденбургего рейхсканцлером под давлениемГинденбург же распустил рейхстаг.Но даже после всего этого на выборах в рейхстаг 5 марта 1933 года "несмотря на серьёзные препятствия, созданные НСДАП другим партиям, национал-социалистам не удаётся получить абсолютного большинства в парламенте, результат НСДАП - 43,9 %." (из Вики, статья "Приход национал-социалистов к власти в Германии").И, кстати, "июль 1932 года: Заявление с требованием назначить Гитлера рейхсканцлером подписал 91 профессор." (тот же источник). Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 лип, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:05 Frant написав: Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин. Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин.



В купе поезда на верхней полке, отвернувшись к стене лежит (может спит?) мужчина.

Внизу разговаривают 3 женщины:

- Мне так нравятся военные, готовая переспать с любым, они такие мужественные.

-А мне евреи - они такие умные.

- А мне грузины - они такие страстные.

Мужик поворачивается:

-Дамы, разрешите представиться. Майор Абрам Соломонович Кхе-кхешвили.

(или что-то в этом роде) В купе поезда на верхней полке, отвернувшись к стене лежит (может спит?) мужчина.Внизу разговаривают 3 женщины:- Мне так нравятся военные, готовая переспать с любым, они такие мужественные.-А мне евреи - они такие умные.- А мне грузины - они такие страстные.Мужик поворачивается:-Дамы, разрешите представиться. Майор Абрам Соломонович Кхе-кхешвили.(или что-то в этом роде) rjkz

Повідомлень: 9580 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4228 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:12 detroytred написав: airmax78 написав: zРадио написав:

Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...



Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!



Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали! Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!

С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?! С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!

Граждане Украины.



Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.



Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))

Результат голосования -- это следствие.

Эти же граждане 5 лет назад дали один тур... Граждане Украины.Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- )))Результат голосования -- это следствие.Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...



Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс.

Начал " копать" - в чем причина?

"У меня последние 3 года все нормально"

То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник".

Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом.

"Ну так это было при всех презах и у всех".

Вопрос - так а нахрена вообще было тогда офоща гнать, если устраивает, что они все одинаковые?

"???" Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс.Начал " копать" - в чем причина?"У меня последние 3 года все нормально"То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник".Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом."Ну так это было при всех презах и у всех".Вопрос - так а нахрена вообще было тогда офоща гнать, если устраивает, что они все одинаковые?"???" rjkz

Повідомлень: 9580 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4228 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:23 Sommer написав: detroytred написав: Sommer

Зарево

В оппоСМИ.

Как Вы говорите - Ужос, Ужос))



Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.

ЗаревоВ оппоСМИ.Как Вы говорите - Ужос, Ужос))Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.



Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?



detroytred написав: Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.

Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были. Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д.Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.



Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением. Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением.



Славянск как раз "тихо" не получилось - менты закрылись в ментовке и пришлось штурмовать. При этом прохожих отгонять "за поребрик" чтобы не мешали и это не взирая на увещевания нели штепы, которая целых несколько месяцев получила домашнего ареста за это. Это-же так негуманно.

А вот потом, когда "выкурили" гиркина осадой из Славянска, все и вправду прошло тихо - тихо, как на параде., гиркин прошел по трассе колонной и вошел в Донецк. И Захватил его вместе с такими-же упырями. Тихо и спокойно.

Почему? Славянск как раз "тихо" не получилось - менты закрылись в ментовке и пришлось штурмовать. При этом прохожих отгонять "за поребрик" чтобы не мешали и это не взирая на увещевания нели штепы, которая целых несколько месяцев получила домашнего ареста за это. Это-же так негуманно.А вот потом, когда "выкурили" гиркина осадой из Славянска, все и вправду прошло тихо - тихо, как на параде., гиркин прошел по трассе колонной и вошел в Донецк. И Захватил его вместе с такими-же упырями. Тихо и спокойно.Почему? rjkz

Повідомлень: 9580 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4228 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:46 rjkz



https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz ... 1028327342



Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.

Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.

Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.

Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.



Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.

Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.

«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.

По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель. Израильские СМИ сообщили о столкновении подлодок России и США у АляскиРоссия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.

- "Утка"? - "Утка"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6946 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3433343434353436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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