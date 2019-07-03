Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель была на допросе в Генпрокуратуре 1 июля относительно своих высказываний в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" относительно того, что украинские военные, мол, обстреливают гражданские объекты на Донбассе. Однако пресс-секретарь свидетельствовать в ГПУ отказалась.
Правильно, учись у гидранта! "Я вам ничего не обещал" - и в несознанку.
Это кстати, та самая краля, которая в New York Times зрадофилила по поводу Байдена, скрывая (опять таки) конфликт интересов - она уже шла на должность пресс-зекретаря.
Блин, новое кредо зекоманды - не только "я вам ничего не обещал", а и "обманывай и отмалчивайся".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Теперь отказ от оборонных программ продемонстрированный Украиной в "Будапештском меморандуме", агрессия против неё одним из "гарантов".... - Постегнёт в мире гонку вооружений и конфликты с господствующей стороной.
Власти Ирана с 7 июля намерены самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения урана.
Об этом заявил президент страны Роухани, сообщает DW.
«С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство», — сообщил Роухани в среду, 3 июля, на заседании кабинета министров в Тегеране.
По словам Роухани, в будущем иранские власти будут обогащать уран до того уровня, который они сочтут необходимым. Одновременно он подчеркнул, что Тегеран будет по-прежнему выполнять условия соглашения по иранской атомной программе в той же мере, что и другие участники сделки и сокращает свои обязательства лишь в ответ на аналогичные действия других сторон.
И тем, как "гаранты" спрыгнули... Официально Начинается отсчёт времени до конца света. Цивилизация на Земле - это уже проходила.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
airmax78 написав:........ С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.
Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.
Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?
Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ? А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?
zРадио написав: Я так скажу: без порохоботов Шарий - никто Именно на их напускном патриотизме и запредельной враждебности он сделал имя! Все медиа с середины 2014-го года транслировали однообразную тухлятину творчества минстеця. И рост базы подписчиков Шария прямо коррелировал с ростом отторжения обществом данной пропаганды. Ну и кто виноват Порошенко, что он забил на vox populi, возомнив себя божеством, и продолжил крутить затасканную пластинку?..
Vox populi в свое время привел к власти Адольфа.
Не совсем так. Путём демократических выборов Гитлеру так и не удалось прийти к власти. В итоге Гинденбург назначил его рейхсканцлером под давлением верхов. Гинденбург же распустил рейхстаг. Но даже после всего этого на выборах в рейхстаг 5 марта 1933 года "несмотря на серьёзные препятствия, созданные НСДАП другим партиям, национал-социалистам не удаётся получить абсолютного большинства в парламенте, результат НСДАП - 43,9 %." (из Вики, статья "Приход национал-социалистов к власти в Германии"). И, кстати, "июль 1932 года: Заявление с требованием назначить Гитлера рейхсканцлером подписал 91 профессор." (тот же источник).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 лип, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин.
В купе поезда на верхней полке, отвернувшись к стене лежит (может спит?) мужчина. Внизу разговаривают 3 женщины: - Мне так нравятся военные, готовая переспать с любым, они такие мужественные. -А мне евреи - они такие умные. - А мне грузины - они такие страстные. Мужик поворачивается: -Дамы, разрешите представиться. Майор Абрам Соломонович Кхе-кхешвили. (или что-то в этом роде)
zРадио написав: Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2 Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...
Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!
Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!
С семьей и окружением у меня все в порядке. Ни одного далпайопа зафиксировано не было. Почему и удивляет меня эта цифра в 73%. Кто все эти люди?!
Граждане Украины.
Если уж кого-то хотите обвнинить, то подумайте: 5 лет ПАП и Ко керували. Итог их керування - эти 73%.
Ваш подход (кто не согласен с моим мнением-выбором --- долпо...б) -- ))) Результат голосования -- это следствие. Эти же граждане 5 лет назад дали один тур...
Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс. Начал " копать" - в чем причина? "У меня последние 3 года все нормально" То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник". Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом. "Ну так это было при всех презах и у всех". Вопрос - так а нахрена вообще было тогда офоща гнать, если устраивает, что они все одинаковые? "???"
detroytred написав:Sommer Зарево В оппоСМИ. Как Вы говорите - Ужос, Ужос))
Наши граждане ... в основном довольно законопослушные. Максимум -- тихий саботаж. Тихий.
Например тихо помочь гиркинду захватить Славянск?
detroytred написав:Активисты же - на стороне, если не ошибаюсь)), борьбы с врагом, рыгами и т.д. Тем более после Майдана все рычаги и козыря в руках новой власти были.
Возможно если бы они их применили... Но они ведь демократы а не авторитарные диктаторы какие-нибудь, поэтому все надо делать тихо-мирно и прилично, чтобы не провоцировать... Ну и как оказалось это работает только тогда, когда вокруг тоже все демократы с приличным поведением.
Славянск как раз "тихо" не получилось - менты закрылись в ментовке и пришлось штурмовать. При этом прохожих отгонять "за поребрик" чтобы не мешали и это не взирая на увещевания нели штепы, которая целых несколько месяцев получила домашнего ареста за это. Это-же так негуманно. А вот потом, когда "выкурили" гиркина осадой из Славянска, все и вправду прошло тихо - тихо, как на параде., гиркин прошел по трассе колонной и вошел в Донецк. И Захватил его вместе с такими-же упырями. Тихо и спокойно. Почему?
Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации. Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки. Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину. Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир. Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам. «Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах. По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
- "Утка"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.