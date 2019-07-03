zРадио написав:

Прости за переход на личности, но ты же и задал такой тон дискуссии - сам то уверен в политических пристрастиях членов своей семьи? Не затесался ли к такому интеллектуалу 1 далпайоп? А представь, если целых 2Все-таки 73% от выборки - доля нешуточная...Вот зрада то будет обнаружить, что ты сына-далпайопа воспитал, или наоборот - что далпайоп тебя воспитывал!Ну как - на своих родных примерять этот титул не нравится?! Вот и попустись! Не оскорбляй других! Судя по результатам 5 прошедших лет, за Порошенко в 2014-м тоже далпайопы голосовали!