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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3434343534363437

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 02:12

Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.

Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.

В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!
zРадио
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