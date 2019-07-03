Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.
Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.
В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!