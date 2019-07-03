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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3433343434353436

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:46

rjkz
Израильские СМИ сообщили о столкновении подлодок России и США у Аляски
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz ... 1028327342

Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.

Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.

- "Утка"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 01:43

Улыбнёмся:

Ибо это может стать последней улыбкой!:
https://www.president.gov.ua/news/ukray ... ci-z-56185
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 02:12

Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.

Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.

В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:10

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:А членство в ПАСЕ не члена ЕС ты представляешь?


Все члены ЕС являются членами ПАСЕ. И других вариантов незамечено.
Что тебе еще непонятно.


Еще раз - я у тебя просил членство в ПАСЕ не члена ЕС.
Воистину, "буквы выучил, а смысл текста осознать не можешь".


Совсем глупый, или прикинулся?
Членом ПАСЕ может быть не член ЕС, но все члены ЕС являются членами ПАСЕ.
Можешь проверить.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:25

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.


Это было настолько предсказуемо - популярность Шария определяется его статусом как оппозиционного блогера, сначала он боролся с Януковичем, затем с Порошенко, сейчас будет с Зеленским, потом будет, кто там будет дальше.

Кстати Шарий решительно поддержал свое отстранение от выборов, добавив - Закон есть закон.
В целом как я и говорил, это был масштабный троллинг порохоботов в стиле известной рекламы Нади Савченко Бум-Ну что вср
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:06

Петя, а теперь уже и Вова, делают из Шария "жертву режима".
Соответственно и дальше будут лишаться электоральной поддержки, а Шарий - набирать.
Интересно, скоро Зеленскому будут задавать "вопрос про Шария"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:16

  freeze написав:Шарий притапливает оба оппоблока, ПОП был бы поумнее не нагнетал бы истерию, а поспособствовал регистрации Шария и еще кого-нибудь с аналогов подобрал.

не притапливает, а оттягивает от СН и Голоса.
все ТВ, кроме ахметовских ополчились на Шария
контингент Шария зомбиящик не смотрит, только комментарии Толика.
Шарий обвинил Зеленского в потакании ПАПе и обещал топить.
Порохоботы ликуют, они даже не ожидали такого прикупа.
По-ходу, партия Толика should pass
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:28

Re: Політичні дискусії

Какая-то секта шария. Я, честно говоря, не видел ни одного его ролика. Шо там за шарий такое?
airmax78
 
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