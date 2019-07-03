Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации. Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки. Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину. Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир. Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам. «Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах. По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
- "Утка"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.
Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.
В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!
zРадио написав:Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.
Это было настолько предсказуемо - популярность Шария определяется его статусом как оппозиционного блогера, сначала он боролся с Януковичем, затем с Порошенко, сейчас будет с Зеленским, потом будет, кто там будет дальше.
Кстати Шарий решительно поддержал свое отстранение от выборов, добавив - Закон есть закон. В целом как я и говорил, это был масштабный троллинг порохоботов в стиле известной рекламы Нади Савченко Бум-Ну что вср
Петя, а теперь уже и Вова, делают из Шария "жертву режима". Соответственно и дальше будут лишаться электоральной поддержки, а Шарий - набирать. Интересно, скоро Зеленскому будут задавать "вопрос про Шария"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Шарий притапливает оба оппоблока, ПОП был бы поумнее не нагнетал бы истерию, а поспособствовал регистрации Шария и еще кого-нибудь с аналогов подобрал.
не притапливает, а оттягивает от СН и Голоса. все ТВ, кроме ахметовских ополчились на Шария контингент Шария зомбиящик не смотрит, только комментарии Толика. Шарий обвинил Зеленского в потакании ПАПе и обещал топить. Порохоботы ликуют, они даже не ожидали такого прикупа. По-ходу, партия Толика should pass