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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:36
rjkz написав: Sommer написав: ЛАД написав:
Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.
Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.
Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?
Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?
А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?
Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.
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airmax78
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07
Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15
Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
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airmax78
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23
Alex2006 написав:
Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии
та да. Прирост у Порошенка может быть только волос на спине
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sequence
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25
airmax78 написав:
Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
А кто те 2 "с яйками"? Небойсь Килимкин, который пытается хоть как-то снизить рейтинг СН и еще кто-то? Такой себе критерий) Обычный политический ход накануне выборов.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
airmax78 написав:
Какая-то секта шария. Я, честно говоря, не видел ни одного его ролика. Шо там за шарий такое?
Хз, но за вопросы о Шарие По сливки крутит и шапки рвет на ходу.
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antey1969
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