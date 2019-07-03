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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3434343534363437

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:36

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.


Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.

Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? :mrgreen:


Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?
А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?

Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07

Re: Політичні дискусії

Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15

Re: Політичні дискусії

Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23

  Alex2006 написав:Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии :)

та да. Прирост у Порошенка может быть только волос на спине
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25

  airmax78 написав:Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.

А кто те 2 "с яйками"? Небойсь Килимкин, который пытается хоть как-то снизить рейтинг СН и еще кто-то? Такой себе критерий) Обычный политический ход накануне выборов.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45

  airmax78 написав:Какая-то секта шария. Я, честно говоря, не видел ни одного его ролика. Шо там за шарий такое?

Хз, но за вопросы о Шарие По сливки крутит и шапки рвет на ходу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:03

Re: Політичні дискусії

http://texty.org.ua/pg/news/textynewsed ... anciv_jaki
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:05

Re: Політичні дискусії

Ждем, ждем новые лица :mrgreen:
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2-%D0%BA%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%94-4-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/a-49442609?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml&fbclid=IwAR0kMG21uW_IrOxkKUrtXRj4EidGLhFooV7lCcks1eOaxej0Kk2SF4OHI3Y
"Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади"
vano80
 
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