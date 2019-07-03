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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3435343634373438>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:36

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.


Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.

Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? :mrgreen:


Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?
А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?

Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07

Re: Політичні дискусії

Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15

Re: Політичні дискусії

Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23

  Alex2006 написав:Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии :)

та да. Прирост у Порошенка может быть только волос на спине
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25

  airmax78 написав:Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.

А кто те 2 "с яйками"? Небойсь Килимкин, который пытается хоть как-то снизить рейтинг СН и еще кто-то? Такой себе критерий) Обычный политический ход накануне выборов.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45

  airmax78 написав:Какая-то секта шария. Я, честно говоря, не видел ни одного его ролика. Шо там за шарий такое?

Хз, но за вопросы о Шарие По сливки крутит и шапки рвет на ходу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:03

Re: Політичні дискусії

http://texty.org.ua/pg/news/textynewsed ... anciv_jaki
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:05

Re: Політичні дискусії

Ждем, ждем новые лица :mrgreen:
https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2-%D0%BA%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%94-4-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/a-49442609?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml&fbclid=IwAR0kMG21uW_IrOxkKUrtXRj4EidGLhFooV7lCcks1eOaxej0Kk2SF4OHI3Y
"Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади"
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:37

Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39

Кстати, кто-то кто общается со спонсорами Гриценки, попросите их перестать выбрасывать деньги на эту хромую на обе ноги лошадь. Он даже пиарщиков нормальных не может на эти деньги нанять. Тупорылый рекламный ролик дополнили такими же постерами. Уже бы лег под Зеленского и шелбы по списку новыхлиц "служить народу". Нет, все че-то тужится.
airmax78
 
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