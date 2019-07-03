|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:36
rjkz написав: Sommer написав: ЛАД написав:
Если Вы до сих пор не поняли, в чём причины, и считаете 73% "далпайопами", то могу Вам только пожелать быстрее слинять из Украины и демонстрировать свой высокий интеллект в какой-нибудь другой стране. Надеюсь, у Вас получится.
Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.
Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?
Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?
А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?
Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30674
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07
Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3935
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15
Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30674
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23
Alex2006 написав:
Нормально так Edison Research посмешили с утра)) Они так ничего и не поняли, не прокатят такие технологии
та да. Прирост у Порошенка может быть только волос на спине
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25
airmax78 написав:
Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.
А кто те 2 "с яйками"? Небойсь Килимкин, который пытается хоть как-то снизить рейтинг СН и еще кто-то? Такой себе критерий) Обычный политический ход накануне выборов.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3935
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
airmax78 написав:
Какая-то секта шария. Я, честно говоря, не видел ни одного его ролика. Шо там за шарий такое?
Хз, но за вопросы о Шарие По сливки крутит и шапки рвет на ходу.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8441
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 2250 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:03
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25017
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5911 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:05
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:37
Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30674
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39
Кстати, кто-то кто общается со спонсорами Гриценки, попросите их перестать выбрасывать деньги на эту хромую на обе ноги лошадь. Он даже пиарщиков нормальных не может на эти деньги нанять. Тупорылый рекламный ролик дополнили такими же постерами. Уже бы лег под Зеленского и шелбы по списку новыхлиц "служить народу". Нет, все че-то тужится.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30674
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|