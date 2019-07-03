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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3435343634373438 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 168 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 168 Додано: Чет 04 лип, 2019 13:44 https://zeopark.com/

ZeОрark територія кандидатів у депутати, в яких не вистачило грошей на власного дизайнера. Мешканців парку руками не чіпати і не годувати, вже наїлися до вашого приходу.



Тут зібрані НЕрідкісні екземпляри хамелеоноподібних кандидатів. СН запустила сайт yanyura Повідомлень: 4767 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55 zРадио написав: Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.

Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.

В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу! Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!

В итоге эта масса бездельников-блогеров шариев-бигусов-дубинских создают невыносимую общественную атмосферу, а потом удивляемся, почему нищие вьетнамцы/бразильцы во главе списка самых счастливых стран, а мы - в конце.



В передовицах советских газет писали, как у нас всё хорошо, а в наших СМИ - как у нас всё плохо. В итоге эта масса бездельников-блогеров шариев-бигусов-дубинских создают невыносимую общественную атмосферу, а потом удивляемся, почему нищие вьетнамцы/бразильцы во главе списка самых счастливых стран, а мы - в конце.В передовицах советских газет писали, как у нас всё хорошо, а в наших СМИ - как у нас всё плохо. Востаннє редагувалось Starikan в Чет 04 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16031 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:00 В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа

Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».



Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.



«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.



Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».

https://interfax.com.ua/news/economic/597625.html Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8723 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6120 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10 Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам

https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8723 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6120 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:17 Вкладчик1234 написав: В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа

Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».



Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.



«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.



Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».

https://interfax.com.ua/news/economic/597625.html

Так пусть в Европе закупает, пока доллар приуныл. Так пусть в Европе закупает, пока доллар приуныл. innamax2008

Повідомлень: 304 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21 airmax78 написав: Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун. Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.

Непонятно почему этот пост не удаляют за оскорбление министра по гендерному признаку? Если нормальный министр женщина то обязательно с яйцами? Непонятно почему этот пост не удаляют за оскорбление министра по гендерному признаку? Если нормальный министр женщина то обязательно с яйцами? innamax2008

Повідомлень: 304 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30 rjkz написав: Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс.

Начал " копать" - в чем причина?

"У меня последние 3 года все нормально"

То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник".

Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом. Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс.Начал " копать" - в чем причина?"У меня последние 3 года все нормально"То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник".Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом.

Нормальный средний человек, не отягощенный идеями "борьбы за справедливость", именно так всё и воспринимает. Нормальный средний человек, не отягощенный идеями "борьбы за справедливость", именно так всё и воспринимает. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16031 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2478 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3435343634373438 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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