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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3435343634373438

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:44

СН запустила сайт https://zeopark.com/
ZeОрark територія кандидатів у депутати, в яких не вистачило грошей на власного дизайнера. Мешканців парку руками не чіпати і не годувати, вже наїлися до вашого приходу.

Тут зібрані НЕрідкісні екземпляри хамелеоноподібних кандидатів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55

  zРадио написав:Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно.
Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро.
В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!

В итоге эта масса бездельников-блогеров шариев-бигусов-дубинских создают невыносимую общественную атмосферу, а потом удивляемся, почему нищие вьетнамцы/бразильцы во главе списка самых счастливых стран, а мы - в конце.

В передовицах советских газет писали, как у нас всё хорошо, а в наших СМИ - как у нас всё плохо.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 04 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:00

В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа
Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».

Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.

Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».

https://interfax.com.ua/news/economic/597625.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10

Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:17

  Вкладчик1234 написав:В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа
Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».

Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.

Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».

https://interfax.com.ua/news/economic/597625.html

Так пусть в Европе закупает, пока доллар приуныл.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21

  airmax78 написав:Вчера написал, что в правительстве только два министра с яйками остались. Официально прошу прощения у третьего - Ульяны Супрун.

Непонятно почему этот пост не удаляют за оскорбление министра по гендерному признаку? Если нормальный министр женщина то обязательно с яйцами?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30

  rjkz написав: Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс.
Начал " копать" - в чем причина?
"У меня последние 3 года все нормально"
То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник".
Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом.

Нормальный средний человек, не отягощенный идеями "борьбы за справедливость", именно так всё и воспринимает.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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