Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Шарий заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому&Co. Жаль, что причиной стала личная обида, а не журналистское кредо, но само решение, я считаю, прекрасно. Никакой власти нельзя давать спуска. Допустим лишь небольшой по длительности кредит доверия, по истечению которого необходимо строго спрашивать. У Зеленского такой пока не истек, но и 100, и 200 дней пролетят очень быстро. В общем и целом, чем больше разных голосов будет приглушать рев государственной пропаганды, единственной целью которой является пиар власти, тем меньше у этой власти будет соблазнов безнаказанно идти по беспределу!
В итоге эта масса бездельников-блогеров шариев-бигусов-дубинских создают невыносимую общественную атмосферу, а потом удивляемся, почему нищие вьетнамцы/бразильцы во главе списка самых счастливых стран, а мы - в конце.
В передовицах советских газет писали, как у нас всё хорошо, а в наших СМИ - как у нас всё плохо.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 04 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа
Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».
Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.
Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».
Вкладчик1234 написав:В Нафтогазе сообщили об «ошеломительном» падении собственной добычи газа
Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной «Нафтогазу» компании «Укргазвыдобування».
Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргазвыдобуванни» уже составляет 9,2%.
Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции«, – написал он на своей странице в Facebook, передает сегодня «Интерфакс-Украина».
rjkz написав: Встретил недавно знакомую, она на тех-же позициях что и Макс. Начал " копать" - в чем причина? "У меня последние 3 года все нормально" То есть человек все воспринимает через свой персональный условный "холодильник". Вопрос - а как быть со Свинарчуками, с офшорами, вроттедамом.
Нормальный средний человек, не отягощенный идеями "борьбы за справедливость", именно так всё и воспринимает.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр