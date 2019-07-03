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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3436343734383439

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:47

  Вкладчик1234 написав:Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html


Для пересичного много букв.
Можно коротко, когда пенсию поднимут, дырка в бюджете увеличится, тарифы вверх, субсидии вниз - это виноват кто будет? Может просто запретить эту чертову экономику, которая не сочетается с обещаниями :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53

avax написав:
  airmax78 написав:Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!


Закон зЕветирован, но в Раду не возвращают, чтобы вето не преодолели, - Парубий.


Той Раде осталось работать два полных рабочих дня и три скороченных, потом закрытие сессии и в отпуска по увольнению.
Причем Рада не может по регламенту прервать обсуждение избирательного кодекса, который будет длится еще несколько дней, а затем все равно пойдет в мусорку, новая Рада будет принимать свой кодекс и свой закон об импичменте и депутатской неприкосновенности.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:22

Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане :mrgreen: Мне ведь не одному так показалось?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:25

А троль зерадио вещав Радио Масквы))
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:24

  Ethereum написав:А троль зерадио вещав Радио Масквы))


Вещав - это какой язык? :mrgreen: Точно не украинский, и не русский! Освой хотя бы один...

PS: а еще не стоит так явно палиться, отвечая с учетки Ethereum за учетку Frant
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