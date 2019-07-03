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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:47
Для пересичного много букв.
Можно коротко, когда пенсию поднимут, дырка в бюджете увеличится, тарифы вверх, субсидии вниз - это виноват кто будет? Может просто запретить эту чертову экономику, которая не сочетается с обещаниями
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vano80
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53
avax написав: airmax78 написав:
Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!
Закон зЕветирован, но в Раду не возвращают, чтобы вето не преодолели, - Парубий.
Той Раде осталось работать два полных рабочих дня и три скороченных, потом закрытие сессии и в отпуска по увольнению.
Причем Рада не может по регламенту прервать обсуждение избирательного кодекса, который будет длится еще несколько дней, а затем все равно пойдет в мусорку, новая Рада будет принимать свой кодекс и свой закон об импичменте и депутатской неприкосновенности.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:22
Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant
сидел в бане
Мне ведь не одному так показалось?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:25
А троль зерадио вещав Радио Масквы))
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:58
интервью все видели?
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