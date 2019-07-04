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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:47

  Вкладчик1234 написав:Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html


Для пересичного много букв.
Можно коротко, когда пенсию поднимут, дырка в бюджете увеличится, тарифы вверх, субсидии вниз - это виноват кто будет? Может просто запретить эту чертову экономику, которая не сочетается с обещаниями :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53

avax написав:
  airmax78 написав:Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!


Закон зЕветирован, но в Раду не возвращают, чтобы вето не преодолели, - Парубий.


Той Раде осталось работать два полных рабочих дня и три скороченных, потом закрытие сессии и в отпуска по увольнению.
Причем Рада не может по регламенту прервать обсуждение избирательного кодекса, который будет длится еще несколько дней, а затем все равно пойдет в мусорку, новая Рада будет принимать свой кодекс и свой закон об импичменте и депутатской неприкосновенности.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:22

Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане :mrgreen: Мне ведь не одному так показалось?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:25

А троль зерадио вещав Радио Масквы))
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:58

Re: Політичні дискусії


интервью все видели?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:50

  vitaliian написав:интервью все видели?


Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.
Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.
на каком то канале ЮВТ сегодня истерила что Зеленский хочет оставить Гройсмана. Значит надо оставлять, ЮВТ премьера спасибо не надо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:16

  Kudrjavuy написав:rjkz
Израильские СМИ сообщили о столкновении подлодок России и США у Аляски
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz ... 1028327342

Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.

Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.

- "Утка"?


я даже не открываю сайты с доменом ру. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:18

  freeze написав:
  vitaliian написав:интервью все видели?


Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.
Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.


А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.

Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентируются на результат
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:26

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Славянск как раз "тихо" не получилось - менты закрылись в ментовке и пришлось штурмовать. При этом прохожих отгонять "за поребрик" чтобы не мешали и это не взирая на увещевания нели штепы, которая целых несколько месяцев получила домашнего ареста за это. Это-же так негуманно. :mrgreen:
А вот потом, когда "выкурили" гиркина осадой из Славянска, все и вправду прошло тихо - тихо, как на параде., гиркин прошел по трассе колонной и вошел в Донецк. И Захватил его вместе с такими-же упырями. Тихо и спокойно.
Почему?


Как Гиркин мог захватить Донецк, если Донецк и так с мая 2014 не был подконтролен Киеву? Гиркин просто отступил в Донецк.


Во первых, вопрос как он дошел до Славянска, второй - как вышел, третий - как дошел до Донецка, а с остальным Вы не совсем правы - хотя в Донецке и был бедлам, но не было какой-то консолидированной группировки, контролиующей город, причем примерно в то время все еще некоторые учреждения контролировали украинские силовики. По сути, к моменту входа гиркина в город, там была анархия.
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