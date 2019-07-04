Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Для пересичного много букв. Можно коротко, когда пенсию поднимут, дырка в бюджете увеличится, тарифы вверх, субсидии вниз - это виноват кто будет? Может просто запретить эту чертову экономику, которая не сочетается с обещаниями
airmax78 написав:Да, и закон об импичменте забыли подписать. Зробили их разом!
Закон зЕветирован, но в Раду не возвращают, чтобы вето не преодолели, - Парубий.
Той Раде осталось работать два полных рабочих дня и три скороченных, потом закрытие сессии и в отпуска по увольнению. Причем Рада не может по регламенту прервать обсуждение избирательного кодекса, который будет длится еще несколько дней, а затем все равно пойдет в мусорку, новая Рада будет принимать свой кодекс и свой закон об импичменте и депутатской неприкосновенности.
Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов. Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.
Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации. Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки. Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину. Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир. Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам. «Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах. По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов. Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.
А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.
Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентируются на результат
rjkz написав:Славянск как раз "тихо" не получилось - менты закрылись в ментовке и пришлось штурмовать. При этом прохожих отгонять "за поребрик" чтобы не мешали и это не взирая на увещевания нели штепы, которая целых несколько месяцев получила домашнего ареста за это. Это-же так негуманно. А вот потом, когда "выкурили" гиркина осадой из Славянска, все и вправду прошло тихо - тихо, как на параде., гиркин прошел по трассе колонной и вошел в Донецк. И Захватил его вместе с такими-же упырями. Тихо и спокойно. Почему?
Как Гиркин мог захватить Донецк, если Донецк и так с мая 2014 не был подконтролен Киеву? Гиркин просто отступил в Донецк.
Во первых, вопрос как он дошел до Славянска, второй - как вышел, третий - как дошел до Донецка, а с остальным Вы не совсем правы - хотя в Донецке и был бедлам, но не было какой-то консолидированной группировки, контролиующей город, причем примерно в то время все еще некоторые учреждения контролировали украинские силовики. По сути, к моменту входа гиркина в город, там была анархия.