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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3437343834393440 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 168 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 168 Додано: Чет 04 лип, 2019 21:27 zРадио написав: freeze написав: vitaliian написав: интервью все видели? интервью все видели?



Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.

Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы. Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.



А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.



Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентированы на результат А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентированы на результат



Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке. Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке. freeze 4 Повідомлень: 12083 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3596 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 21:29 airmax78 написав: rjkz написав: Sommer написав: Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.



Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут?



Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?

А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ? Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?

Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет. Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.



Я в курсе, но соммер нас пугает, что при Зеленском уедут ВСЕ умные. Интересно, сам-то он себя каким будет считать, если не уедет? Я в курсе, но соммер нас пугает, что при Зеленском уедут ВСЕ умные. Интересно, сам-то он себя каким будет считать, если не уедет? rjkz

Повідомлень: 9583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4229 раз. Подякували: 2226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 21:55 zРадио написав: Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане Мне ведь не одному так показалось? Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которыесидел в банеМне ведь не одному так показалось?

За что это его так?

Имел неосторожность похвалить Зе? За что это его так?Имел неосторожность похвалить Зе? antey1969 1

Повідомлень: 8446 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1007 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 22:04





antey1969 написав: zРадио написав: Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане Мне ведь не одному так показалось? Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которыесидел в банеМне ведь не одному так показалось?

За что это его так?

Имел неосторожность похвалить Зе? За что это его так?Имел неосторожность похвалить Зе? Типова біомаса виборців слуги- які самостійно мислити не можуть. Наприклад зерадіо навіть форумчан не може відрізнити,всі для нього порохо... Іванушка дурачок типовий:D Ethereum Повідомлень: 608 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 22:10 freeze написав:

Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке. Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке.



Ну во-первых, ТОП-менеджеры корпораций - не бОльшие теоретики, чем Гройсман, который красиво рассказывает о том, что необходимо делать и... ничего из этого не делает.



Во-вторых, вопреки расхожему мнению, не все и даже не большинство капитанов украинского бизнеса - набриолиненные выпускнички западных MBA, живущие в эзотерическом корпоравном мирке от бонуса до опциона и от опциона до бонуса.



И в-третьих, уж точно такой вариант будет более компромиссной фигурой, чем депутат, прошедший в ВР по партийному списку СН... Ну во-первых, ТОП-менеджеры корпораций - не бОльшие теоретики, чем Гройсман, который красиво рассказывает о том, что необходимо делать и... ничего из этого не делает.Во-вторых, вопреки расхожему мнению, не все и даже не большинство капитанов украинского бизнеса - набриолиненные выпускнички западных MBA, живущие в эзотерическом корпоравном мирке от бонуса до опциона и от опциона до бонуса.И в-третьих, уж точно такой вариант будет более компромиссной фигурой, чем депутат, прошедший в ВР по партийному списку СН... zРадио

Повідомлень: 2804 З нами з: 02.05.18 Подякував: 731 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 22:14 Re: Політичні дискусії

https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... deo/167727



Скоро поміняють назву партії на "Лайно Наароду" У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видеоСкоро поміняють назву партії на "Лайно Наароду" Ethereum Повідомлень: 608 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 22:19



"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".



Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.



. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.



Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.



Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?



Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та Молдова



Четвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.



Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.



И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем.



https://uainfo.org/blognews/1562257180- ... ordlo.html Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та МолдоваЧетвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20242 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 22:19 zРадио написав: Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.



Опять it-ники?

Завесу приоткроете? Опять it-ники?Завесу приоткроете? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1526 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3437343834393440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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