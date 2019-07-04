RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3437343834393440

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 168
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:27

  zРадио написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:интервью все видели?


Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов.
Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.


А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.

Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентированы на результат


Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке.
freeze
4
 
Повідомлень: 12083
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3596 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:29

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Sommer написав:Это прекрасная иллюстрация пожеланий Украине.

Кстати, не боишься, что на пенсии придется общаться с интеллектом тех самых 73%, когда все умные уедут? :mrgreen:


Если руководствоваться Вашей логикой, то получается СЕЙЧАС уедут все УМНЫЕ?
А при порохе кто уехал - все ТУПЫЕ?

Умные уезжают из Украины при любом правительстве последние 28 лет.


Я в курсе, но соммер нас пугает, что при Зеленском уедут ВСЕ умные. Интересно, сам-то он себя каким будет считать, если не уедет?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4229 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:55

  zРадио написав:Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане :mrgreen: Мне ведь не одному так показалось?

За что это его так?
Имел неосторожность похвалить Зе? :shock:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8446
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:04

Типова біомаса виборців слуги- які самостійно мислити не можуть. Наприклад зерадіо навіть форумчан не може відрізнити,всі для нього порохо... Іванушка дурачок типовий:D


  antey1969 написав:
  zРадио написав:Просто наблюдение - как спокойно и благородно прошли на ветке сутки, которые Frant сидел в бане :mrgreen: Мне ведь не одному так показалось?

За что это его так?
Имел неосторожность похвалить Зе? :shock:
Ethereum
 
Повідомлень: 608
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:10

  freeze написав:
Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке.


Ну во-первых, ТОП-менеджеры корпораций - не бОльшие теоретики, чем Гройсман, который красиво рассказывает о том, что необходимо делать и... ничего из этого не делает.

Во-вторых, вопреки расхожему мнению, не все и даже не большинство капитанов украинского бизнеса - набриолиненные выпускнички западных MBA, живущие в эзотерическом корпоравном мирке от бонуса до опциона и от опциона до бонуса.

И в-третьих, уж точно такой вариант будет более компромиссной фигурой, чем депутат, прошедший в ВР по партийному списку СН...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 02.05.18
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1702 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:14

Re: Політичні дискусії

У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео
https://apostrophe.ua/news/politics/201 ... deo/167727

Скоро поміняють назву партії на "Лайно Наароду"
Ethereum
 
Повідомлень: 608
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3437343834393440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22808)
04.07.2019 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.