Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Среди всего этого общака папередников воспринимаю Гройсмана позитивно, даже был бы не против, если бы он и далее оставался премьером. Но понятно, что его уберут без вариантов. Плохо на этих выборах он много на себя взял, явно пролетает и скорее всего уйдет на 5 лет на всеукраинском уровне в ноль. Хотя может в следующем году опять вернется в ту же реку мэром Винницы.
А по-моему, он обычный популист, пусть и одаренный. Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.
Таким людям популизм чужд, цели они ставят достижимые и одновременно амбициозные, не привыкли воровать и ориентированы на результат
Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке.
freeze написав: Сейчас не то время, чтобы пришел какой-то технократ и по идеальному макету из учебника начал обламывать всё. Должен быть здоровый популист, но в меру, иначе этот премьер улетит через полгода пулей со своего поста, настроив против себя и сторонников Порошенко, и Вакарчука, и Бойко, и Тимошенко, а дело идет к тому, что у Слуги будет максимум треть депутатов от общего числа, да и те неоднородные. Так что опять любой премьер будет балансировать на тросточке.
Ну во-первых, ТОП-менеджеры корпораций - не бОльшие теоретики, чем Гройсман, который красиво рассказывает о том, что необходимо делать и... ничего из этого не делает.
Во-вторых, вопреки расхожему мнению, не все и даже не большинство капитанов украинского бизнеса - набриолиненные выпускнички западных MBA, живущие в эзотерическом корпоравном мирке от бонуса до опциона и от опциона до бонуса.
И в-третьих, уж точно такой вариант будет более компромиссной фигурой, чем депутат, прошедший в ВР по партийному списку СН...