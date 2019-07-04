Frant написав:

Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та МолдоваЧетвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем."