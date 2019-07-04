Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:
"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".
Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.
. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.
Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.
Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?
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Четвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.
Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.
И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем."
О чем этот очередной словесный понос очередного "патриота"? Что он предлагает? Распишите за него по пунктам раз постите этот бред. 1)Отвоевать Донбасс военным путем или от него отказаться? 2) Не восстанавливать его за деньги украинского бюджета которых и так нет? 3) С кого он собрался собирать деньги на погибших, с жителей ОРДЛО или с граждан Украины не согласных с его мнением? 4)И кому он собирается запрещать голосовать?
Frant написав:Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:
"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".
Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.
. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.
Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.
Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?
Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та Молдова
Четвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.
Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.
И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем."
О чем этот очередной словесный понос очередного "патриота"? Что он предлагает? Распишите за него по пунктам раз постите этот бред. 1)Отвоевать Донбасс военным путем или от него отказаться? 2) Не восстанавливать его за деньги украинского бюджета которых и так нет? 3) С кого он собрался собирать деньги на погибших, с жителей ОРДЛО или с граждан Украины не согласных с его мнением? 4)И кому он собирается запрещать голосовать?
Пан Шапо - грамотний? Читати вміє? Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам. Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє? Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам. Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство. Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр. Что-то осмысленное можете хоть один раз написать? Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.
Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации. Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки. Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину. Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир. Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам. «Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах. По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле. Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.
В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу.