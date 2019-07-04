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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:26

  Frant написав:Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:

"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".

Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.

. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.

Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.

Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?

Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та Молдова

Четвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.

Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.

И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем."

https://uainfo.org/blognews/1562257180- ... ordlo.html


О чем этот очередной словесный понос очередного "патриота"?
Что он предлагает?
Распишите за него по пунктам раз постите этот бред.
1)Отвоевать Донбасс военным путем или от него отказаться?
2) Не восстанавливать его за деньги украинского бюджета которых и так нет?
3) С кого он собрался собирать деньги на погибших, с жителей ОРДЛО или с граждан Украины не согласных с его мнением?
4)И кому он собирается запрещать голосовать?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:33

  shapo написав:
  zРадио написав: Я бы на пост Премьера искал людей среди ТОП-менеджмента крупного успешного бизнеса. Естественно, не принадлежащего олигархам. Такого бизнеса мало, но есть. Найти можно - была бы воля.


Опять it-ники?
Завесу приоткроете?


Почему сразу они? FMCG, производство, банки, сфера не-ИТ услуг...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:41

  shapo написав:
  Frant написав:Дело про лугандонських сепаратистів, які "хочуть" назад в Україну. Точніше, хочуть зробити з України недоРосію:

"Марионетки Кремля отвечают: очень хотим назад в Украину, но дайте нам больше прав, денег, право вето на внешнюю политику, свою армию, и тогда мы сразу станем "Украиной".

Больше прав захотели, скоты? Измучили местных жителей, а теперь еще что-то требуете? Думаю, время честно поговорить об этом. Всем гражданам одной страны и налогоплательщикам, которым предлагают забавную сделку.

. Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" – это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени. Кто сопротивлялся, кто боролся, кто хотел быть Украиной – отстояли свое право и они по нашу сторону фронта. Вернуть я хочу Крым. Но готов подумать, если будут выполнены все следующие пункты, ведь на оккупированных территориях все же остались подлинные украинские граждане.

Второе. Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда, отдать российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я – против.

Третье. Почти 70% украинцев за интеграцию в Европейский Союз. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом и эту войну таки получил: а вы разделяете ценности большей части Украины?

Читайте также: Кремль хоче підчепити Україну на гачок, із якого досі не можуть зірватися Грузія та Молдова

Четвертое. Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот – поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса.

Пятое. Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях.

И последнее. Мы должны сделать все, чтобы подлинные украинцы из Донбасса имели возможность обустроить свою жизнь в нашей стране. Переселенцы – это люди, которые сделали выбор в пользу нашего флага и нашей нации. Вот этим людям надо помогать и сделать все, чтобы их выбор в пользу Украины был оправдан поддержкой, доверием и сильным украинским плечем."

https://uainfo.org/blognews/1562257180- ... ordlo.html


О чем этот очередной словесный понос очередного "патриота"?
Что он предлагает?
Распишите за него по пунктам раз постите этот бред.
1)Отвоевать Донбасс военным путем или от него отказаться?
2) Не восстанавливать его за деньги украинского бюджета которых и так нет?
3) С кого он собрался собирать деньги на погибших, с жителей ОРДЛО или с граждан Украины не согласных с его мнением?
4)И кому он собирается запрещать голосовать?

Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:46

  Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.


Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство.
Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр.
Что-то осмысленное можете хоть один раз написать?
Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:51

  zРадио написав:
  shapo написав:Опять it-ники?
Завесу приоткроете?


Почему сразу они? FMCG, производство, банки, сфера не-ИТ услуг...


Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами.
А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:00

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Опять it-ники?
Завесу приоткроете?


Почему сразу они? FMCG, производство, банки, сфера не-ИТ услуг...


Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами.
А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет?


Основные ритейлеры у нас все таки не заслуживают высокого звания олигарх, по крайней мере на том основании, что не содержат СМИ.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:03

  rjkz написав:
  Kudrjavuy написав:rjkz
Израильские СМИ сообщили о столкновении подлодок России и США у Аляски
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/iz ... 1028327342

Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.

Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.

- "Утка"?


я даже не открываю сайты с доменом ру. :mrgreen:


А может это - это?
https://news.liga.net/world/news/vlasti ... -postradal
https://news.liga.net/world/news/na-los ... em-molchat

"...во-первых, не миллион, а червонец, не генерал, а старшина и не выиграл, а проиграл" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

https://news.liga.net/society/news/supr ... a-zdorovya

Улыбнитесь, ..лять! :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:21

Re: Політичні дискусії

rjkz написав:https://news.liga.net/society/news/suprun-zaschitila-matyuki-rugatsya---polezno-dlya-zdorovya

Улыбнитесь, ..лять!


Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле.
Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.

В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:51

  freeze написав:
Основные ритейлеры у нас все таки не заслуживают высокого звания олигарх, по крайней мере на том основании, что не содержат СМИ.

А почему обязательно сми? Разве одних связей с властью при наличии очень больших денег недостаточно чтобы быть причисленным к этому славному сословию?
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