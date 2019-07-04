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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:15
shapo
shapo написав: Frant написав:
Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство.
Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр.
Что-то осмысленное можете хоть один раз написать?
Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.
, с кем Вы пытаетесь разговаривать?
Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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