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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3439344034413442

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:15

  shapo написав:
  Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.


Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство.
Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр.
Что-то осмысленное можете хоть один раз написать?
Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.

shapo, с кем Вы пытаетесь разговаривать?
Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:24

Re: Політичні дискусії

Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:45

  airmax78 написав:Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.


Да, что-то подзатянул ты... Если судить по объему зрады, который ты генерируешь начиная с апреля, уезжать нужно было еще в июне :mrgreen:

А дамочке, как и многим другим порохоботам, не помешало бы открыть словарь и, освежив в памяти значение слова "реванш", осознать, что реваншисты - именно они!
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